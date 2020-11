Le fils de Shane Richie dit qu’AJ Pritchard “ battrait ” son père après que je sois une célébrité

Le fils de Shane Richie a déclaré qu’AJ Pritchard “ battrait probablement son père ” dans un combat après la tension entre les deux Je suis une célébrité … Sortez d’ici! les camarades de camp ont atteint de nouveaux sommets la nuit dernière.

Au cours de l’épisode de jeudi soir du château de Gwrych, Shane a jeté sa gamelle sur le sol après avoir mangé et a demandé en plaisantant qui allait le nettoyer, sachant que c’était la corvée d’AJ pour les prochains jours.

“Et voilà, comment les aimez-vous les pommes?!” Shane a demandé au danseur professionnel après avoir échangé des mots plus tôt cette semaine.

Les téléspectateurs ont remarqué qu’AJ jetait un coup d’œil de côté à l’acteur d’EastEnders avant que Shane ne lui donne une tape condescendante sur l’épaule en passant.

«Je suis désolé pour mon père. Je sais que beaucoup de gens ne l’aiment pas … mais beaucoup de gens l’aiment.

«Je crains qu’il pense que les gens le votent pour les essais parce qu’il est un kn * b ou qu’il est injuste.

“Le plus drôle, c’est qu’il n’y a probablement rien entre lui et AJ, et c’est fou parce que nous voyons tous un tout petit regard dans une journée de 24 heures”, a expliqué Shane Jnr.

Après avoir obtenu deux étoiles dérisoires avec Hollie Arnold la nuit dernière, Shane a de nouveau été voté par le public pour participer au procès de ce soir avec AJ.

Shane Jnr a félicité le public pour l’avoir “ brisé ” en votant pour que les deux hommes unissent leurs forces après leur séjour au camp.

“Je pense que ce sera comme mon père et Jessica [Plummer] ils le traverseront ensemble et seront «bourdonnants».







Shane avait déjà attiré l’attention des téléspectateurs pour les mauvaises raisons lorsqu’il avait déclaré dans une conversation secrète avec Vernon Kay que Jessica et Jordan North avaient été “ coupées du même tissu ” après leurs réactions effrayantes aux essais de Bushtucker.

La star d’Alfie Moon et ses collègues des EastEnders, Jessica, ont ensuite relevé un horrible défi de manger ensemble où ils ont remporté les 12 étoiles proposées.

Répondant à nouveau à la récente friction de son père avec la star de Strictly Come Dancing, Shane Jnr a déclaré: “Ce regard AJ lui a donné, je ne vais pas en faire grand chose.

“C’était une blague. Mon père a jeté la chose par terre et l’a ensuite mise dans le seau. F * ck moi de m’en remettre”, at-il ajouté.

I’m A Celebrity continue ce soir sur ITV à 21h