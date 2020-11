Le fils de Shane Richie accuse les patrons de I’m A Celeb de “ jouer avec la vie des gens ” au milieu d’un affrontement

Le fils de Shane Richie n’est pas content de I’m A Celebrity … Sortez-moi d’ici! patrons.

L’épisode de jeudi soir a vu Shane affronter AJ Pritchard, peu de temps avant que les deux hommes ne soient votés pour le prochain procès.

Mais il semble que quelqu’un qui n’est pas convaincu qu’il y ait des tensions soit le fils de Shane, qui s’est tourné vers Twitter pour accuser les patrons de l’émission de “montage pour provoquer des tensions”.

Il les a également accusés de «jouer avec la vie des gens» dans une diatribe sur les réseaux sociaux.

“Je sais que c’est une émission de télévision, mais tu joues avec les gens qui vivent l’homme”, a-t-il écrit.

«S’il y a vraiment de la tension, alors je suis tout à fait pour. Ou est-ce que tu édites pour créer de la tension?







Il a ajouté: “Je sais que c’est la télé mais leurs vils commentaires sont diffusés et ce n’est pas juste.”

Plus tôt cette semaine, AJ avait confronté Shane à propos de ne pas faire la vaisselle, et un jour plus tard, il était horrifié de constater que les casseroles n’avaient pas été nettoyées correctement.

Le Strictly pro avait déjà confronté Shane à propos de ses talents de vaisselle terne alors qu’il lui demandait de nettoyer les casseroles afin qu’il puisse faire bouillir l’eau pour les autres.







«J’ai besoin d’eau chaude, je les ai laissées tremper la nuit dernière, tout est prêt à être nettoyé mais j’ai besoin d’eau chaude», lui dit Shane.

“Mais vous les avez laissés dans la casserole qui fait l’eau chaude,” protesta AJ.

Ainsi, lorsque l’épisode de jeudi est arrivé et que AJ a reçu le rôle, il était plutôt satisfait de lui-même.







Il n’était pas si ravi cependant quand Shane a jeté en plaisantant sa boîte sur le sol, de nombreux téléspectateurs remarquant le regard ennuyé que AJ lui lançait.

AJ lui a dit: “Vous pouvez le mettre par le seau” pendant que la blague s’est dissipée, avant que Shane ne prétende ne pas savoir qui faisait la vaisselle.

AJ hocha la tête pour l’informer que c’était lui, avant de lui faire la grimace alors qu’il passait – alors que Shane soupirait avant de la jeter sur la pile.

