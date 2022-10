Le fils de Shah Rukh Khan, Aryan Khan, ignore royalement Ananya Panday après qu’elle a avoué avoir le béguin pour lui [Watch Viral Video]

Karan Johar a affirmé que quiconque a manifesté quelque chose dans son émission de chat Koffee With Karan s’est réalisé tôt ou tard. Mais il semble que les coups de Koffee d’Ananya Panday aient raté lorsqu’elle a avoué avoir le béguin pour le fils de Shah Rukh Khan, Aryan Khan. Lorsque les deux se sont récemment retrouvés face à face lors de la projection spéciale du prochain film de Madhuri Dixit-Nene, Maja Ma, Aryan a royalement ignoré Ananya et leur rencontre maladroite fait l’objet de discussions sur les réseaux sociaux.

Dans la vidéo virale, Ananya est vue debout au milieu d’un groupe de personnes. On la voit porter un ensemble de designer lehenga choli, gardant ses cheveux mi-longs ouverts. Ensuite, Aryan est vu sortir de la salle, vêtu d’un sweat-shirt blanc. Et au moment où il aperçoit Ananya dans la foule, Aryan choisit de passer devant elle sans même la regarder. Ananya non plus n’a pas beaucoup réagi. Cependant, leur moment gênant a laissé les internautes divisés.

Regardez Aryan Khan ignorer Ananya Panday lors de la projection de Maja Ma ici :

Sur Koffee With Karan 7, Ananya avait parlé de son amitié avec Suhana Khan et a admis qu’elle avait le béguin pour Aryan pendant qu’ils grandissaient mais rien ne s’est passé. « Ouais, il est mignon. J’avais le béguin pour Aryan », avait dit Ananya. Quand Karan l’a poussée davantage à lui demander pourquoi cela ne s’est pas matérialisé?” À quoi, Ananya a répondu: “Demandez-lui.” Karan a ensuite dit que cela aurait été formidable s’ils étaient sortis ensemble et Ananya a répondu en disant que “ce serait comme un film”. ‘

Lors d’un épisode récent, Karan avait révélé qu’Ananya sortait avec deux hommes en même temps. Bien que l’hôte ait confirmé qu’Ananya était effectivement en couple avec Ishaan Khatter, il a également mentionné qu’elle était également sortie avec Kartik Aaryan.

Eh bien, il semble que la manifestation d’Ananya sur Koffee With Karan se soit retournée contre lui et Karan pourrait vouloir intervenir pour réparer l’équation d’Ananya et d’Aryan.