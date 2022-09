Shah Rukh Khanles enfants, Khan aryen et Suhana Khan attirent toujours l’attention de tous avec leurs apparitions publiques. Alors que Suhana est prête à faire ses débuts d’actrice avec The Archies de Zoya Akhtar, on ne sait pas encore quand Aryan fera ses débuts. Cependant, il y a quelques jours, Aryan a partagé quelques photos sur Instagram d’un shooting de marque, et les photos sont devenues virales. Récemment, Aryan a été aperçu à l’aéroport et son doux geste envers les fans gagne leur cœur.

Aryan Khan fait toujours les gros titres de l’actualité du divertissement, et cette fois, il a attiré l’attention de tout le monde à cause de ses gestes doux à l’aéroport. L’enfant vedette a reçu une rose d’un fan et il l’a acceptée avec joie. Il a également salué un fan avec un Salaam, et ces gestes d’Aryan sont aimés de tous. Alors que certains internautes l’appellent “sweet munda”, certains disent qu’il est si “humble”.

Le fils de Shah Rukh Khan, Aryan Khan, à l’aéroport Regardez la vidéo ci-dessous

Il y a quelques jours, quand Aryan avait partagé les photos de sa séance photo sur Instagram, le commentaire de Shah Rukh Khan à ce sujet avait attiré l’attention de tout le monde. La superstar avait commenté : “Ça a l’air vraiment bien !! et comme on dit, tout ce qui est silencieux chez le père parle chez le fils. Au fait, ce t-shirt gris est à moi !!!”

Bien qu’il ne soit pas encore confirmé quand Aryan fera ses débuts, nous nous demandons si cette séance photo était un indice qu’il est prêt à entrer à Bollywood.

Parlant des films de Shah Rukh Khan, l’acteur est actuellement dans l’actualité pour son camée dans Brahmastra qui est aimé de tous. L’acteur principal sera vu dans des films comme Pathaan, Jawan et Dunki. Pathaan devrait sortir le 25 janvier 2023, Jawan sortira sur les grands écrans en juin 2023 et Dunki devrait sortir à Noël 2023. Ainsi, l’année 2023 appartient clairement à SRK.