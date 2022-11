Le fils de Shah Rukh Khan, Aryan, a refusé le méga premier lancement d’acteur de Karan Johar non pas une mais DEUX FOIS [Read Details]

Alors que le fils de Shah Rukh Khan, Aryan Khan, grandissait, les fans espéraient qu’il suivrait les traces de son père et deviendrait un acteur de cinéma. Mais on dirait qu’il a l’esprit tourné vers la réalisation et l’écriture de films. Karan Johar, qui a donné à King Khan d’énormes succès et est un ami de longue date de la famille, voulait lancer Aryan Khan avec un film de Dharma Productions. Jusqu’à présent, il a lancé des stars comme Alia Bhatt, Varun Dhawan, Ananya Panday et tous se débrouillent très bien. Il semble qu’il ait fait une offre très sérieuse à Aryan Khan. Cela a été rapporté par Bollywood Hungama.

Mais il semble qu’Aryan Khan ait immédiatement dit non. Une source a déclaré au portail que Karan Johar ne s’en inquiétait pas, car il pensait qu’Aryan Khan finirait par dire oui. Il prend Aryan comme un enfant et a estimé que le fils de Shah Rukh Khan serait d’accord avec le temps. Mais il semble qu’Aryan Khan ait continué à refuser l’offre à maintes reprises. C’est alors que la famille Khan a compris qu’Aryan Khan n’était tout simplement pas intéressé par une carrière d’acteur. Il semble maintenant que Karan Johar ait cessé de le suggérer même comme une blague. Bien qu’il soit doté d’une belle apparence, il veut devenir cinéaste. La source a déclaré que même Zoya Akhtar était intéressée à le lancer. Il semble qu’elle le voulait dans The Archies. Mais c’est Suhana Khan qui est montée à bord. La source a déclaré à Bollywood Hungama : “C’est la sœur Suhana qui est l’acteur de la prochaine génération dans la famille de Shah Rukh.”

Shah Rukh Khan a de nouveau conquis les cœurs lorsqu’il a récemment été honoré à Sharjah. King Khan a prononcé un discours poignant qui a de nouveau fait applaudir les fans. L’année à venir sera un régal pour tous les fans de Shah Rukh Khan. Il a des films comme Pathaan, Dunki et Jawan alignés.