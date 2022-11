Le fils de Saif Ali Khan, Ibrahim, fera ses débuts dans le thriller policier de Karan Johar au Cachemire avec Kajol ? Voici ce que nous savons

Un autre enfant star est prêt à faire sa carrière à Bollywood et c’était le plus attendu et c’est le fils de Saif Ali Khan, Ibrahim Ali Khan. Ibrahim est déjà un idole dans la ville de clinquant et maintenant ses débuts rendent définitivement ses fans agités et comment. Selon les rapports, Ibrahim sera vu faire son entrée à Bollywood avec un thriller policier produit par Karan Johar avec Kajol et Prithviraj. L’histoire sera basée sur le terrorisme au Cachemire et ce sera l’un des films les plus percutants qui seront réalisés ces derniers temps.

Les rapports suggèrent qu’Ibrahim a déjà commencé sa préparation pour donner le meilleur de lui-même dans son tout premier film car il sait que la première impression sera la dernière pour le public et il ne veut pas leur donner la moindre chance de déception, tout comme sa sœur. Sara Ali Khan qui a laissé le public impressionné par son tout premier film et depuis lors, il n’y a plus de retour en arrière pour elle.

Ibrahim Ali Khan a fait la une des journaux plus tôt pour ses rumeurs de rencontres avec Palak Tiwari. Le couple a été aperçu ensemble à un dîner et plus tard, la fille Bijlee a précisé qu’ils avaient des amis communs, ils étaient donc tous ensemble pour un dîner et elle n’était pas mince avec Ibrahim. Alors qu’Ibrahim est également assistant réalisateur avec Karan Johar pour son film Rocky Aur Rani Ki Prem Kahaani. Ibrahim est le deuxième fils de Saif Ali Khan et Amrita Singh. Bien qu’il partage également un grand lien avec Kareena Kapoor Khan et parfois leur lien laisse les spectateurs surpris, y compris Karan Johar. En dehors d’Ibrahim, de nombreux enfants vedettes font leurs débuts à Bollywood l’année prochaine, directement de Suhana Khan, Khushi Kapoor, Agastya Nanda, Ahaan Panday et plus encore.