Arjun Tendulkar a égalé son père légendaire Sachin Tendulkar en marquant un siècle lors de ses débuts en première classe dans le trophée Ranji.

Arjun, 23 ans, a fait son cent au bâton au n ° 7 pour Goa contre le Rajasthan – 34 ans après que Sachin ait décroché un 100 invaincu alors qu’il jouait pour Mumbai contre le Gujarat à l’âge de 15 ans.

Arjun, qui est principalement un quilleur rapide, a rejoint Goa depuis Mumbai au début de la saison à la recherche de plus d’opportunités de jouer.

Le gaucher a disputé sept matchs de la liste A et neuf T20 au cours de sa carrière, mais le match en cours contre le Rajasthan est son premier en cricket à balle rouge.

Image:

Sachin Tendulkar est le meilleur buteur du test masculin et du cricket international d’une journée





Arjun était le principal preneur de guichet de Goa avec huit scalps dans le trophée Vijay Hazare de 50 ans cette saison, tandis qu’il en a remporté 10 autres dans le trophée Syed Mushtaq Ali de 20 ans.

Il fait partie de l’équipe des Indiens de Mumbai dans l’IPL mais n’a pas encore joué de match pour la franchise.

Le père d’Arjun, Sachin, est le meilleur buteur de l’histoire du test de cricket masculin avec 15 921 sur ses 200 matchs au format entre 1989 et 2013.

Le joueur de 49 ans est également en tête des classements internationaux des scores de course d’une journée avec 18 426 en 463 matchs et a amassé 100 siècles internationaux – 51 en tests et 49 en ODI.