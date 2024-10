Le fils de Rudy Giuliani dit que son père lui a offert 4 bagues des World Series recherchées par les agents électoraux de Géorgie

Celui de Rudy Giuliani son fils tente d’arrêter deux agents électoraux de Géorgie qui ont remporté un Jugement pour diffamation de 148 millions de dollars contre son père pour avoir pris les bagues de l’aîné Giuliani des New York Yankees World Series, affirmant dans de nouveaux dossiers judiciaires qu’il est en fait le propriétaire légitime parce qu’elles lui ont été offertes il y a des années.

Andrew Giuliani, qui n’a pas réussi la candidature républicaine au poste de gouverneur de New York en 2022, a déclaré dans des documents déposés mardi devant un tribunal fédéral de Manhattan que son père lui avait offert quatre bagues des World Series en 2018. Il a ajouté que lui et son père étaient d’accord sur le fait que l’aîné Giuliani garderait temporairement l’une des bagues à porter.

Rudy Giuliani a reçu les bagues – une pour chacun des championnats des Yankees en 1996, 1998, 1999 et 2000 – au cours de ses mandats de maire de New York au cours de ces années. Dans les dépôts en une tentative de faillite ratée Cette année, Rudy Giuliani a inscrit trois bagues des World Series comme biens personnels dans le cadre d’une collection de bijoux estimée à 30 000 $ qui comprend également des montres coûteuses.

Les travailleuses électorales de Géorgie, Ruby Freeman et sa fille, Wandrea « Shaye » Moss, ont remporté le jugement en diffamation de 148 millions de dollars suite aux fausses allégations de fraude électorale de Rudy Giuliani à leur encontre liées à l’élection présidentielle de 2020. Freeman et Moss ont déclaré que Giuliani avait poussé les mensonges de Donald Trump sur le vol des élections, ce qui avait conduit à des menaces de mort qui les faisaient craindre pour leur vie.

Dans un effort pour recueillir le jugementFreeman et Moss demandent maintenant à un juge fédéral de New York de leur attribuer l’appartement de Rudy Giuliani à Manhattan, les bagues des World Series et d’autres biens. Les nouveaux documents déposés par Andrew Giuliani au tribunal demandaient qu’il soit autorisé à intervenir dans cette affaire pour faire valoir ses droits sur les anneaux, et un juge a approuvé la demande mercredi.

Rudy Giuliani, quant à lui, fait appel de la sentence de 148 millions de dollars devant une cour d’appel fédérale, citant le droit à la liberté d’expression et arguant que Freeman et Moss n’ont pas prouvé qu’il avait fait des allégations de fraude électorale avec une « véritable malveillance » – une condition pour gagner les affaires de diffamation. . Il demande au juge de New York de retarder l’attribution de sa propriété à Freeman et Moss jusqu’à ce que l’appel soit tranché.

Les avocats de Rudy Giuliani et Freeman et Moss ont refusé de commenter mercredi les affirmations d’Andrew Giuliani concernant les anneaux des World Series. Un avocat d’Andrew Giuliani n’a pas immédiatement renvoyé de message sollicitant des commentaires.

Dans ses documents, Andrew Giuliani affirme que son père lui a offert les bagues en mai 2018 après une célébration du 74e anniversaire de l’aîné Giuliani à New York.

« Il m’a dit, en substance et en partie : ‘Je vous ai dit quand je les ai reçus qu’ils seraient à vous un jour, et je veux vous les donner maintenant' », indique le dossier. « En tant qu’enfant et jeune adulte, j’avais passé de nombreuses nuits avec mon père à regarder les matchs des Yankees et à nouer des liens grâce à notre amour pour l’équipe, et j’étais ravi de recevoir les bagues. »

Andrew Giuliani a également soumis au tribunal une photo de lui et de sa femme tenant des étuis contenant deux des bagues tout en posant avec son père la nuit où il a déclaré les avoir reçues en cadeau. Il dit que les bagues ne devraient pas être données à Freeman et Moss car elles sont sa propriété.

Les actifs de Rudy Giuliani – qui comprennent également un condo de Palm Beach, en Floride, des photos dédicacées de Reggie Jackson et du Yankee Stadium et une chemise signée de Joe DiMaggio – sont estimés à une valeur au nord de 10 millions de dollars s’ils sont vendus pour payer Freeman et Moss.

Les avocats de Freeman et Moss ont allégué dans des dossiers judiciaires visant à obtenir la possession des biens que Rudy Giuliani avait tenté de contrecarrer leurs tentatives de recouvrement du jugement, notamment par le biais d’actions en justice, y compris le dossier de faillite qui a été rejeté par un juge.

« M. Giuliani a passé des années à éluder toute responsabilité pour ses actes », ont-ils déclaré. « Maintenant que le dossier de faillite de M. Giuliani a été rejeté, les plaignants sont enfin en mesure de recevoir une certaine compensation en exécutant leur jugement. »

Un juge fédéral de Manhattan a prévu une audience le 17 octobre sur la requête de Freeman et Moss demandant la possession des actifs de Rudy Giuliani.