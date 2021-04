UNE BOMBASTIQUE Andrew Giuliani a contesté les motivations politiques et les préjugés derrière les agents du FBI qui ont attaqué l’appartement et le bureau de son père, l’ancien maire Rudy Giuliani à Manhattan, tôt mercredi matin alors qu’ils se rapprochaient de ses transactions potentiellement criminelles et de son possible lobbying en Ukraine.

«N’importe qui – n’importe quel Américain, que vous soyez rouge ou bleu, devrait être extrêmement perturbé par ce qui s’est passé ici aujourd’hui, par la politisation continue du ministère de la Justice.

« C’est dégoûtant. »

Andrew Giuliani a fustigé le département de la Justice du président Joe Biden pour parti pris politique après que des agents ont fait une descente dans l’appartement et le bureau de son père mercredi matin. Crédit: Reuters

Le fils se tenait devant l’immeuble du portier de son père dans l’Upper East Side Manhattan de Manhattan devant une foule de journalistes et d’enquêteurs martelés pour avoir abandonné «la seule preuve incriminante» qui n’était pas liée à son père, mais plutôt au fils du président Joe Biden, Chasseur.

« Le seul élément de preuve qu’ils n’ont pas repris là-bas aujourd’hui était le seul élément de preuve incriminant qui s’y trouve – et il n’appartient pas à mon père, il appartient au fils de l’actuel président », a-t-il ajouté.

Les autorités ont également fouillé le domicile de l’avocate Victoria Toensing pour des liens présumés avec l’Ukraine.

Une demande de commentaire du FBI et du bureau du procureur américain faite par The Sun n’a pas été retournée.

La presse se rassemble à l’extérieur de l’appartement de Rudy Giuliani dans l’Upper East Side, où des agents fédéraux ont effectué une descente dans le cadre d’une enquête sur ses transactions en Ukraine Crédits: Getty

Des agents fédéraux auraient cherché à exécuter un mandat de perquisition pendant des mois, mais auraient été bloqués par le ministère de la Justice de Trump. Crédit: Reuters

Igor Fruman et Lev Parnas (deuxième et troisième à gauche) avec le président Donald Trump et Rudy Giuliani Crédit: Twitter

Lev Parnas a été arrêté alors qu’il tentait de quitter les États-Unis en octobre 2019 Crédits: Getty

L’associé de Pernas Igor Fruman a également été arrêté Crédits: Getty

L’enquête sur l’avocat de l’ancien président et ses relations en Ukraine dure depuis des mois Crédit: AFP ou concédants de licence

Des agents sont arrivés à la porte de l’ancien avocat de Donald Trump dans la 66e rue Est vers 6 heures du matin, armés d’un mandat, selon le New York Post.

L’avocat de Giuliani, Robert Costello, a rattaché toute l’enquête au «syndrome de dérangement de Trump» et, comme Andrew Giuliani, s’est demandé pourquoi les agents laisseraient derrière eux des preuves qui pourraient impliquer Hunter Biden.

« Gardez à l’esprit que les agents ne pouvaient pas lire les disques durs physiques sans les brancher, mais ils ont pris la parole de M. Giuliani selon laquelle les disques durs étaient des copies du disque dur de Hunter Biden et ne contenaient rien concernant M. Giuliani, » Costello dit dans un communiqué.

«Leur confiance dans la crédibilité de M. Giuliani vous dit tout ce que vous devez savoir sur cette affaire», a-t-il ajouté.

Les médias en masse devant l’appartement de Giuliani après la nouvelle du raid

Dans une interview accordée au New York Times, Costello a dénoncé les motivations du gouvernement fédéral et a qualifié ces efforts de «brutalité juridique».

«Ce qu’ils ont fait aujourd’hui, c’était de la brutalité juridique», a déclaré l’avocat. «Pourquoi feriez-vous cela à qui que ce soit, et encore moins à quelqu’un qui était le procureur général associé, le procureur des États-Unis, le maire de New York et l’avocat personnel du 45e président des États-Unis?»

Le bureau du procureur des États-Unis à Manhattan et le FBI demandent depuis des mois un mandat de perquisition pour le téléphone de Giuliani, rapporte le Times.

Giuliani a parlé du fils de Biden, Hunter, qui a siégé au conseil d’administration d’une société d’énergie en Ukraine.

Déjà, les procureurs ont porté des accusations contre deux hommes, Lev Parnas et Igor Fruman, pour des crimes sans rapport en 2019, a rapporté le Times.

Leur procès devrait débuter à l’automne.

Mais une telle demande a été protégée par le ministère de la Justice sous l’administration de Trump.

La paperasserie proverbiale a été supprimée après que Merrick Garland a prêté serment en mars en tant que procureur général sous le premier mandat du président Joe Biden.

L’autre mandat de perquisition exécuté par des agents mercredi était au domicile de l’avocate Victoria Toensing à Washington DC.

L’avocat était connu pour travailler en étroite collaboration avec Giuliani, selon le Times.

Le but d’une enquête sur Giuliani, ancien avocat personnel et confident de Trump, est de déterminer s’il est devenu un voyou et a fait pression illégalement sur l’administration de l’ancien président dans ses interactions avec des responsables ukrainiens et des oligarques en 2019.

L’enquête détermine également si Giuliani a cherché à déterrer Joe Biden via les chaînes ukrainiennes.

Les efforts de l’avocat ont semblé être des malversations centrales de la part du fils du président, Hunter Biden.

Hunter lui-même fait maintenant face à une enquête fiscale pénale du ministère de la Justice.

Dans le passé, Giuliani a qualifié ces accusations de «pure persécution politique».

« Ici nous allons les gens », a tweeté Michael Cohen alors que la nouvelle du raid a éclaté.

Cohen est également un ancien avocat de Trump qui a fait l’objet d’un raid fédéral concernant les activités de la campagne.

Il a été reconnu coupable après avoir plaidé à huit chefs d’accusation d’évasion fiscale et de violations du financement de campagne par le gouvernement fédéral en 2018.

« Comme je l’ai dit à plusieurs reprises … ils seront tous tenus pour responsables des leurs », a ajouté Cohen radié dans un tweet ultérieur.

Pour Andrew Giuliani, qui a déjà télégraphié ses ambitions pour une éventuelle course à la mairie, il a insisté sur le fait que son père était choisi uniquement à des fins politiques.

«Si cela peut arriver à l’avocat de l’ancien président, cela peut arriver à n’importe quel Américain», a-t-il déclaré.