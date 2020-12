Zak Williams, le fils aîné de feu Robin Williams, a célébré son mariage avec la «meilleure amie» et partenaire Olivia June samedi à Los Angeles.

Cet événement joyeux a été rendu encore plus précieux pour le défenseur de la santé mentale Williams, 37 ans, à l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale.

«J’ai eu la grande joie d’épouser ma meilleure amie @oliviajune aujourd’hui! Ça s’est passé génial et nous n’aurions pas pu nouer le nœud un meilleur jour,» Williams tweeté samedi, aux côtés d’un selfie du couple. Il a ajouté le hashtag #WorldMentalHealthDay.

June, une entrepreneuse et spécialiste des sciences sociales, a publié une photo de la réception de mariage en plein air et du menu sur son compte Instagram, en écrivant: «Sans conteste, la meilleure décision de ma vie en matière de santé mentale a été de choisir Zak. Le menu du mariage comprenait du vivaneau poêlé, de la salade de roquette sauvage et du «amour» pour le dessert.

June a publié des photos sur ses histoires Instagram montrant sa robe blanche resplendissante, tandis que Williams portait un smoking noir. «Je viens de me marier», a-t-elle écrit sur la photo.

Lundi, June a publié plus de photos de mariage tout en expliquant que le couple avait organisé leur mariage de «rêve» au milieu d’une pandémie en quelques semaines seulement.

« Une de mes choses préférées à propos de Zak et de ma relation est que nous tirons le meilleur parti de tout ce que la vie nous donne et que nous aimons tous les deux vivre selon notre propre calendrier et selon nos propres conditions », a écrit June.

«Avec un préavis de 2 semaines, nous avons demandé à quelques-uns de nos plus proches parents et amis de se faire tester et nous les avons invités au domaine de rêve Paramour pour une cérémonie, un dîner en plein air et quelques moments de joie dans une année autrement très éprouvante», écrit-elle. « Avec tant d’amour et de fierté, je suis officiellement Mme Williams, et ma meilleure amie @zakpym est maintenant mon mari. »

Williams a consacré son travail à la sensibilisation à la santé mentale à la suite de son propre traumatisme et de sa perte à la suite du décès par suicide de son père en 2014, Comédien / acteur oscarisé Robin Williams.

«J’ai vécu un sérieux creux dans ma vie. Je me sentais complètement désorganisé émotionnellement et souffrais du SSPT. J’étais en train de me soigner au point où je ne voulais rien ressentir. J’ai trouvé que l’expérience la plus guérissante pour moi était de commettre au service des causes », a déclaré Zak à ABC News en mars.

En mai 2019, Zak et Olivia ont accueilli un petit garçon nommé McLaurin Clement Williams. Le prénom du bébé est un clin d’œil à Robin Williams, dont le deuxième prénom était McLaurin.

« J’ai lentement commencé à montrer des photos et des images à mon fils, des choses tirées de films et d’animation dans lesquels mon père était », a déclaré Williams lors de l’émission « Today » en juillet. «Nous avons des photos et des souvenirs dans notre maison et il est attiré par eux. Et donc, quand il voit le Génie d’Aladdin ou quand il voit une photo de son grand-père, il est attiré par elle. Et alors nous en parlons. belle façon de perpétuer l’héritage de mon père lié à notre histoire familiale. «