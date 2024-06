Le fils de Rob Lowe était « ennuyé et mal à l’aise » pendant le tournage de « The West Wing »

{{#rendered}} {{/rendered}}

Rob Lowe et son fils John Owen ont poursuivi ensemble des projets passionnés dans l’industrie du divertissement, mais son fils Matthew a réussi à participer à l’une des émissions les plus célèbres de son père.

Cependant, il n’a pas attrapé le virus du jeu d’acteur et, en fait, il était « ennuyé et mal à l’aise » pendant le tournage des scènes de « The West Wing » avec son père.

Matthew a admis qu’il était toujours un grand fan du drame politique lorsqu’il a rejoint le podcast SiriusXM de son père, « Littéralement avec Rob Lowe »,

Lowe est apparu dans les quatre premières saisons de « L’aile ouest » en tant que directeur adjoint des communications de la Maison Blanche, Sam Seaborn. Il a quitté la série en 2002 et Seaborn a été exclu de « The West Wing » avec une candidature au Congrès de Californie.

« Je pense qu’en fait, je suis votre plus grand fan dans la famille de ‘The West Wing’. Je l’ai vu plusieurs fois, au fil des saisons, j’y suis », a déclaré Matthew.

« Vous y êtes. Oh, vous y êtes », a déclaré Rob avant que Matthew n’ajoute : « C’est ma prétention à la gloire. C’est le célèbre épisode, n’est-ce pas ? »

« Non seulement, Matthew, êtes-vous dans ‘The West Wing’, vous en faites sans doute partie, sans aucun doute, tout fan de ‘West Wing’ vous dira qu’il fait partie du top cinq jamais réalisé et que c’est l’épisode préféré de beaucoup de gens, » a assuré Rob à son fils. « L’épisode s’appelle ‘Noël’ et c’est l’épisode pour lequel Richard Schiff a remporté son Emmy à juste titre. C’est un épisode de Noël et il y a des chanteurs dans l’une des salles de ‘The West Wing’. »

Matthew a plaisanté : « Ne le dévoilez pas trop. Je veux voir si les téléspectateurs peuvent même comprendre lequel est moi », avant de demander à son père quel âge il avait lorsqu’ils ont filmé l’épisode.

« Sept? » Rob a deviné avant que Matthew n’intervienne : « Je suis vraiment jeune. J’ai un souvenir marquant de cette journée. »

Il a ajouté : « Je me souviens avoir été vraiment, vraiment ennuyé et mal à l’aise parce que je devais porter des chaussures habillées, et elles étaient très serrées et inconfortables dans des chaussures habillées et c’est mon petit souvenir de cette journée, et aussi jouer aux échecs avec Martin Sheen.

« Je veux dire, c’est un souvenir plutôt sympa. Vous devez jouer aux échecs avec le président Bartlet », a déclaré Rob.

L’année dernière, le membre de Brat Pack a admis qu’il s’était éloigné du rôle de sa vie parce qu’il se sentait « sous-évalué » alors qu’il travaillait sur la série.

« Chaque fois que je parle à des acteurs qui se plaignent, vous savez, de leurs relations dans leurs émissions, cela arrive », a-t-il expliqué lors d’une apparition dans « Podcrushed » de Stitcher Studios. « Cela arrive dans n’importe quel lieu de travail. Vous pourriez être dans un environnement où les gens vous mettent du sable, veulent vous voir échouer, ne vous apprécient pas, quoi que ce soit – et chaque fois que je partage mes histoires, les gens disent : « Je ne partagerai jamais ». encore mes propres histoires.' »

Il a ajouté : « Ils vous feraient dresser les cheveux et j’en ai écrit quelques-uns. J’en ai partagé certains dans mon livre, mais je n’ai volontairement pas partagé la moitié des autres parce que cela donnerait une mauvaise image aux personnes impliquées. que je ne voulais pas leur faire ça. »

À l’époque, la sortie de Lowe était présentée comme étant amicale et épinglée sur le scénario de son personnage qui s’essoufflait.

« Donc, je n’ai pas eu une bonne expérience », a-t-il déclaré sur le podcast. « J’ai essayé de le faire fonctionner et j’ai essayé de le faire fonctionner et j’ai essayé de le faire fonctionner, et puis ce qui s’est passé, c’est que mes enfants atteignaient un certain âge où je pouvais les voir avoir d’abord des petites amies ou des amis et être dans une relation qui était Elle est violente et prend ça. C’est la fille populaire, tout le monde l’aime, elle est belle. Ça doit être génial toutes les choses que les gens me diraient à propos de la réalisation de « The West Wing ».

« C’est tellement populaire, c’est tellement incroyable, ça doit être incroyable, mais je sais à quoi ça ressemble, et si je ne pouvais pas m’en éloigner, alors comment pourrais-je donner à mes enfants les moyens de s’en éloigner ? »

Lowe aussi reflété sur le moment où il est parti et comment cela l’a affecté.

« J’ai quitté la fille la plus populaire de l’école, mais je savais aussi que c’était une relation extrêmement malsaine et que c’était la meilleure chose que j’ai jamais faite », a-t-il noté.

Bien qu’il se sente « sous-évalué » sur le plateau, Lowe est apparu dans deux épisodes de la dernière saison. Il a également rejoint le casting d’une émission spéciale HBO en 2020.

Lauryn Overhultz de Fox News Digital a contribué à ce rapport.