Le fils de Rihanna et A$AP Rocky les a « tellement rapprochés »

Les parents traversent de nombreux défis après avoir accueilli un nouveau membre dans leur famille, mais pour Rihanna et A$AP Rocky, leur fils n’a fait que les rapprocher.

Selon un nouveau rapport de US Weekly, les amis de longue date devenus amants se sont rapprochés depuis qu’ils sont devenus parents pour la première fois, adorant leur nouvelle vie de famille de trois personnes.

“Rihanna et A$AP sont très ouverts à plus d’enfants, ils adorent être parents et avoir une famille”, a révélé une source dans le dernier numéro de Nous hebdomadaire. “Avoir cette famille ensemble les a tellement rapprochés, ils sont plus aimés que jamais.”

“Ils quittent rarement le côté de leur bébé”, a déclaré un autre initié au magazine trois mois après avoir accueilli leur fils. «Ils sont très discrets sur leur nouveau-né par souci de sa sécurité et veulent vraiment le garder à l’écart du public pour le moment. … Ils se sentent tous les deux vraiment bénis et ne pourraient pas être plus heureux. La source a poursuivi : “Rihanna n’est pas pressée de perdre le poids du bébé. Elle a vraiment embrassé son corps et ne ressent pas la pression de le perdre rapidement. Rihanna est une bourreau de travail donc c’est agréable de la voir prendre le temps de s’épanouir dans la maternité.

Cette nouvelle sur le bonheur post-bébé du couple survient alors qu’ils ont été vus à la Barbade pour encourager leur collègue musicien, King Beenie Man, après Sa performance dans le pays d’origine de Rihanna.

La nouvelle mère avait l’air absolument incroyable dans une mini-robe rouge ajustée tandis que son petit ami optait pour un look coloré alors qu’ils étaient accueillis par Beenie Man dans les coulisses. Le DJ jamaïcain a mis en ligne une série de photos et un court clip sur Instagram samedi alors qu’il croisait le chemin du chanteur et rappeur.

Bien qu’ils aient accueilli un fils il y a seulement environ six mois, ces deux-là s’adaptent clairement assez bien – et nous avons hâte de les voir plus en famille.