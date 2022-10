Le fils de RFK Jr revient d’un séjour secret en Ukraine

Le descendant de la dynastie politique Kennedy a publié un post Instagram sur son passage dans la Légion internationale de Kiev

Conor Kennedy est revenu d’un voyage secret à l’étranger pour rejoindre la Légion internationale ukrainienne, le rejeton de la dynastie politique Kennedy révélé dans un post Instagram. Le fils de 28 ans de l’avocat et militant de la liberté médicale Robert F. Kennedy Jr. a affirmé qu’il avait été «ému» à rejoindre en voyant les nouvelles du front, ajoutant qu’il s’est enrôlé anonymement et n’a dit qu’à une seule personne les détails de son voyage.

“Je ne voulais pas que ma famille ou mes amis s’inquiètent et je ne voulais pas être traité différemment là-bas“, a expliqué Kennedy, reconnaissant qu’il avait”aucune expérience militaire préalable et n’était pas un bon tireur.” Ce qui implique qu’il avait impressionné ses supérieurs par sa capacité à “porter des choses lourdes” et un apprentissage rapide, ainsi que son être “prêt à y mourir», a-t-il déclaré avoir été envoyé sur le front nord-est.



Le petit-fils du procureur général et sénateur américain assassiné Bobby Kennedy n’a pas servi longtemps dans la légion étrangère, selon son message, mais a déclaré qu’il “aimé être soldat, plus que [he] avait prévu.”

Il n’a pas partagé quand il s’était rendu en Ukraine ou quand il était revenu, déclarant simplement que son “copains» – légionnaires de «différents pays, origines, idéologies» – saurait pourquoi il était retourné aux États-Unis.

Décrivant le conflit comme un «révolution” Kennedy a prédit le “la guerre façonnera le destin de la démocratie au cours de ce siècle“sous-entendu”il y a plus à dire sur sa politique et le rôle des gouvernements occidentaux là-bas.”

Avant de s’enrôler dans la Légion internationale ukrainienne, Kennedy était principalement connu pour sortir avec la chanteuse Taylor Swift, qui aurait écrit une chanson à son sujet. Étudiant en droit, il a fait du bénévolat avec son père sur des projets environnementaux, se faisant même arrêter avec lui lors d’une manifestation devant la Maison Blanche.



Alors que la Légion internationale ukrainienne ouvrait initialement ses portes à tous, elle a modifié ses critères d’admission en avril, précisant que seuls ceux ayant une expérience militaire antérieure seraient les bienvenus. Ceux qui n’avaient aucune expérience du combat, avait déclaré son porte-parole à l’époque, étaient «plus un fardeau qu’une quelconque aide.”