Le fils de Poonam Dhillon, Anmol Dhillon, s’ouvre sur les rencontres du millénaire, déclare que « les relations sont difficiles »

Le fils de l’acteur vétéran Poonam Dhillon, Anmol Thakeria Dhillon, a voulu faire sa propre place à Bollywood avec son premier film de Sanjay Leela Bhansali « Jeudi et vendredi »

Parlant de marcher sur le chemin de sa mère Poonam Dhillon, Anmol dans une interview a apprécié les efforts de sa mère et comment cela l’a toujours inspiré. Il a également parlé de son point de vue sur les fréquentations.

Dans une interview, interrogé sur son point de vue sur le concept de rencontres millénaires présenté dans son premier film « Jeudi et vendredi », Anmol a déclaré: « Honnêtement, je pense que l’amour, la romance et les relations sont aujourd’hui assez délicats. Il y a beaucoup de gris domaines. Dans ce monde chaotique et trépidant, les gens courent comme des fous. Le travail est devenu la priorité. Les options sont devenues innombrables. Les médias sociaux ont rendu tant de choses accessibles, déroutantes et délicates. Tout ce que je peux dire, c’est, quoi qu’il en soit est-ce que vous recherchez dans une relation – n’oubliez pas d’être honnête avec votre partenaire. Soyez absolument clair et ne confondez pas les gens autour de vous. Cela évite les chagrins et tous les drames inutiles ! »

Anmol a partagé : « Ma mère est la seule personne au monde que j’aime et que je respecte le plus. Ses efforts et ses luttes pour faire son identité à Bollywood m’ont toujours inspiré. Ce qu’elle a fait pour ma sœur et moi n’est rien de moins que ce une « Wonder Woman » peut faire. C’est une étrangère de Chandigarh et elle a réussi toute seule. Elle est une inspiration pour moi, et je l’admire avec un immense respect. «

Rappelant son meilleur souvenir du tournage du film, Anmol a déclaré : « Les mardis et vendredis sont mon premier projet et sont très spéciaux pour moi. Pour moi, ce fut le moment le plus satisfaisant et un rêve devenu réalité d’être personnellement sélectionné par ‘The Sanjay Leela Bhansali’. Une fois que je l’ai rencontré, les choses ont commencé à se mettre en place finalement, puis j’ai rencontré le réalisateur Taranveer Singh, j’étais super excité par le projet. Quand j’ai entendu parler pour la première fois de l’histoire de Taran, j’ai su que je devais le faire. ne m’a pas pris le temps de dire oui. J’avais hâte de jouer le lover boy goofy car j’aime regarder les histoires de comédie romantique de Bollywood. Taran et moi nous sommes entendus dès le départ. La meilleure partie est que nous pensons de la même manière. Heureusement, nous avons tous les deux étaient sur la même longueur d’onde pendant tout le processus. Cela a rendu tout plus facile et a créé un environnement de travail amusant. Le tournage de ce film a été totalement une expérience d’apprentissage pour moi. J’avais une bonne équipe qui nous a rendu la vie facile. Je suis reconnaissant d’avoir obtenu une chance de collaborer avec une équipe aussi brillante pour mon Bo débuts à llywood. »

Il a ajouté: « C’est un sentiment surréaliste pour tout acteur d’être lancé par M. Sanjay Leela Bhansali. Quand j’ai rencontré M. Bhansali pour la toute première fois, il rencontrait et auditionnait beaucoup de jeunes garçons et filles au temps. La meilleure chose à propos de lui est qu’il est très gentil et accueillant. Il a dit qu’il aimait mon ambiance, mon énergie et la façon dont je me comportais. Je lui ai ensuite envoyé quelques cassettes d’acteur et des vidéos de danse et c’était tout. Un couple des mois plus tard, j’ai été informé que monsieur Sanjay aimerait me signer et me lancer. J’étais sur la lune. «

Partageant son enthousiasme avant la première du film, Anmol a déclaré: « Je suis ravi de savoir que Tuesday & Fridays est enfin diffusé à la télévision et qu’il sera disponible pour des millions de personnes à regarder et à apprécier. Sa première mondiale à la télévision le Sony MAX aidera le film à toucher un public plus large et à pénétrer dans différentes régions du pays. Je le regarderai avec ma famille à la maison et profiterais du week-end pluvieux. Du café chaud, du baarish et du T&F pour vous garder, vous et vos proches, au chaud , confortable et divertissant. »

Le film « Tuesdays & Friday » est réalisé par le réalisateur débutant Taranveer Singh et présente une « nouvelle approche de la romance new-age ». C’est l’histoire unique de deux millénaires – Anmol Dhillon et Jhatalekha Malhotra, un écrivain et un avocat et leur approche pour « éviter le fardeau de l’engagement ». Lorsque leurs chemins coïncident, ils développent une amitié et sont prêts à essayer une relation. Cependant, le hic, c’est qu’ils décident de ne sortir ensemble que les mardis et vendredis avec certaines règles en place. Les choses deviennent intéressantes à mesure qu’ils naviguent dans cette nouvelle relation dans un nouveau style.

Le film avec, en plus de son scénario, promet de vous surprendre agréablement avec des performances étincelantes d’Anmol et Jhataleka et avec des morceaux de musique incroyables de Neha Kakkar, Sonu Kakkar, Tony Kakkar et Shreya Ghoshal.

Écrit et réalisé par Taranveer Singh, » Tuesdays And Fridays » marque également les débuts à Bollywood de Femina Miss India 2014 Jhataleka Malhotra.