Le fils adolescent de l’entraîneur de la Juventus, Andrea Pirlo, a révélé qu’il recevait quotidiennement des menaces de mort et des abus sur les réseaux sociaux.

La Juventus est tombée à la quatrième place du classement de Serie A et, avec cinq matches à jouer, est l’un des trois clubs au niveau avec 66 points, passant de la troisième à la cinquième place.

Nicolo Pirlo, 17 ans a posté un message sur son compte Instagram qui a dit que s’il comprend qu’il est le fils d’un entraîneur qui peut « ne pas être aimé par certains », il a exhorté les gens à se mettre à sa place « pour une seconde ».

Il a inclus une capture d’écran d’un message qu’il a reçu de quelqu’un qui disait: «Toi et ton père devez mourir».

Nicolo, qui est l’aîné des quatre enfants de Pirlo, a écrit: «Chaque jour, je reçois des messages de ce genre … Je reçois chaque jour des messages de menaces de mort et de diverses insultes.

« Je ne suis pas une personne qui juge, je n’aime pas le faire, tout le monde a le droit de pouvoir dire ce qu’il veut, je suis le premier à le faire et je ne voudrais jamais que quiconque me prive de ma liberté Mes parents m’ont appris à avoir des idées et surtout à écouter celles des autres, mais je crois qu’il y a une limite à tout, et cette limite est déjà dépassée depuis un certain temps. «

La Juve, qui s’est écrasée hors de la Ligue des champions en huitièmes de finale en mars aux mains du FC Porto, visite l’Udinese dimanche avant d’accueillir l’AC Milan dans une bataille pour la quatrième place.

Les géants turinois font face à une véritable bataille pour se qualifier pour la Ligue des champions cette saison et font partie des cinq équipes qui se disputent les trois dernières places derrière le leader de l’Inter Milan.

Pirlo a déclaré qu ‘ »il n’était pas content et le club non plus » après le match nul 1-1 de son équipe à la Fiorentina dimanche.

La Juve a nommé le grand italien Pirlo pour remplacer Maurizio Sarri en août 2020, alors que l’entraîneur n’a terminé ses qualifications d’entraîneur de l’UEFA que quelques jours avant de prendre les commandes.

Pirlo, 41 ans, est sous contrat avec le club jusqu’en juin 2022.