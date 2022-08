La présidente de la Chambre a admis que son fils était une “escorte” non répertoriée lors du voyage controversé

Le fils de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, Paul Pelosi Jr., est le deuxième plus grand investisseur de la société de télécommunications chinoise Borqs Technologies, a révélé un récent rapport du Daily Mail. Le jeune Pelosi n’a pas révélé publiquement sa participation dans l’entreprise de 22 milliards de dollars avant d’accompagner sa mère lors du voyage financé par les contribuables à Taiwan.

En apprenant que Pelosi Jr. avait accompagné la délégation de sa mère, plusieurs politiciens taïwanais, dont l’ancien président de la commission de surveillance financière de l’île, Tseng Ming-chung, ont demandé à savoir si le Parti démocrate progressiste au pouvoir avait une relation financière avec la famille Pelosi et si la visite de la députée impliquait des intérêts commerciaux. Le jeune Pelosi n’était pas répertorié comme membre de la délégation et n’avait aucun poste gouvernemental ou autre mission déclarée à accomplir.

Pelosi n’est pas seulement un investisseur majeur dans Borqs, un acteur du secteur chinois de l’Internet des objets et de la 5G, mais a également travaillé comme consultant pour l’entreprise, selon les données de la Securities and Exchange Commission des États-Unis fournies par le Daily Mail. Il a été récompensé pour ses services avec 700 000 actions dans l’entreprise, date à laquelle ses avoirs n’ont été dépassés que par le PDG Pat Sek Yuen Chan, indique le rapport.















Bien qu’elle ne fasse pas partie de la délégation officielle, la jeune Pelosi a été photographiée avec le président taïwanais Tsai Ing-wen et d’autres responsables du territoire contesté. La membre du Congrès a officiellement amené avec elle un groupe d’alliés du Parti démocrate, dont le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre, Gregory Meeks, la vice-présidente de la commission des voies et moyens de la Chambre, Suzan DelBene, Raja Krishamoorthi, membre de la commission permanente du renseignement de la Chambre, et Andy, membre de la commission des services armés de la Chambre. Kim.

La présidente de la Chambre et sa famille ont été sanctionnées par Pékin en réponse à ce que la Chine a décrit comme une provocation transparente de la part du politicien américain, et beaucoup en Chine pensent que la visite a été effectuée pour augmenter délibérément les tensions entre les deux puissances mondiales. Cependant, l’universitaire pro-réunification Chiu Yi a déclaré au Global Times que la visite de Pelosi à Taïwan visait également à étoffer le portefeuille d’actions technologiques de son mari sans déclencher les soupçons qui pourraient découler du déploiement d’un conseiller financier externe dans une telle mission. “En raison de son emploi du temps chargé, Pelosi elle-même n’avait pas beaucoup de temps et d’espace pour rester en contact avec son mari aux États-Unis. Elle ne pouvait pas informer trop de gens de leur manipulation financière au cours de la visite à Taiwan, et ne pouvait même pas demander à sa secrétaire de le faire, alors elle ne pouvait faire confiance qu’à son fils.“, a-t-il déclaré au point de vente chinois.

En effet, Pelosi est même allée jusqu’à affirmer que son fils n’avait aucune relation d’affaires pendant qu’il accompagnait sa mère autour de l’île. “Le mari dirige l’entreprise aux États-Unis, Pelosi était chargée de causer des problèmes et le fils travaillait comme assistant de Pelosi.», a expliqué Chiu.

La présidente de la Chambre et sa famille sont souvent accusées d’un confort malsain avec Pékin, des affirmations qui ne seront probablement pas réduites au silence par une seule visite prétendument enrichissante à Taiwan. Un autre observateur de Taiwan cité par Global Times a suggéré que la famille Pelosi pourrait se positionner pour agir comme intermédiaire auprès des entreprises américaines cherchant à établir des usines à Taiwan. La visite de la membre du Congrès dans une grande usine de puces taïwanaise est intervenue quelques jours seulement après que le Congrès a adopté un projet de loi visant à subventionner l’industrie américaine des semi-conducteurs, qui a fait monter en flèche les stocks de puces. Pelosi et son mari ont été accusés de délit d’initié concernant les transactions de Paul Pelosi Sr. sur les géants de la technologie Apple, Amazon et Alphabet le mois dernier, qui ont rapporté à la famille plus de 5 millions de dollars de bénéfices.

LIRE LA SUITE:

La Chine sanctionne Pelosi

Alors que la présidente de la Chambre gagne 223 500 dollars par an dans son rôle au gouvernement, sa valeur nette est estimée à 252 millions de dollars, selon ses propres informations financières, ce qui conduit beaucoup à supposer que la société de capital-risque et de conseil financier de son mari Financial Leasing Services se nourrit d’informations privilégiées. .