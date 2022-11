Le fils de Nick Cannon s’habille en or comme papa pour le costume d’Halloween – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: Splashnews

Qui de mieux pour s’habiller à l’Halloween que votre père, surtout quand votre père est Nick Canon ? Le fils de l’animateur de télévision Doré, 5, a montré son costume où il s’est habillé dans une tenue de retour inspirée de son père, 42 ans, sur Instagram. Nick semblait super fier et amusé par le costume de Golden. “Le meilleur costume de “Nick Cannon” que j’ai vu cette année !” il a écrit avec des emojis rieurs. “Écrasez l’ancien bloc!”

“The Golden Child” a posé pour sa meilleure impression de Le chanteur masqué hôte, complet avec un microphone. Il a porté une chaîne en or, un turban noir et des lunettes de soleil surdimensionnées pour un look parfait. Golden arborait un noir Wild N ‘Out t-shirt avec un pantalon assorti et a complété le look avec des baskets Nike dorées.

Outre le costume de Golden, Nick a montré certains des autres looks d’Halloween de ses 10 enfants sur ses histoires Instagram. Ses autres enfants déguisés en de Peter Pan Clochette, Maribel de Encanto, un ange, un Minion, Mickey Mouse, The Tinman et Cowardly Lion de Le magicien d’Oz.

Nick partage Golden avec sa petite amie Cloche de Bretagne. L’acteur et mannequin a accueilli Golden en 2017. Outre leur petit garçon, ils ont également une fille Reine puissante (qui s’habillait en Maribel), née en décembre 2020. Plus récemment, le couple a accueilli un autre petit garçon Lève-toi Messie en septembre. Brittany a partagé des photos de la séance photo de famille, y compris Powerful Queen’s Encanto costume sur son Instagram. “Halloween est toujours un moment amusant pour nous !! Le thème de cette année choisi par notre Puissant Mirabel », a-t-elle écrit.

Avec tant d’enfants et plusieurs bébés mamans, Nick est un père si dévoué envers tous ses enfants. Des sources proches de l’animateur télé ont révélé HollywoodLa Vie exclusivement comment il prévoit d’être là pour chacun d’eux. «Il est hyper vigilant avec son emploi du temps et il s’assure que tout le monde est au courant. Nick veut que tous ses enfants se connaissent et se lient et il en parle à ses enfants plus âgés et est très honnête avec eux », ont-ils déclaré.

Une autre source a admis qu’il était très ouvert et avait d’excellentes relations de coparentalité. “Il a une communication ouverte avec tous [the moms]. Nick a toujours cru que la transparence était importante. Ce ne serait pas juste pour les mères de ses enfants, ni pour les enfants eux-mêmes », a expliqué l’initié. «Il a une situation de coparentalité incroyable et il essaie de passer le même temps avec tous les enfants. Cela a toujours été important pour Nick.