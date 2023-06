Le fils de Morgan Wallen, 2 ans, emmené aux urgences après une attaque de chien

Le fils de Morgan Wallen, âgé de 2 ans, a été immédiatement transporté à l’hôpital dimanche après avoir été mordu par un chien au visage.

Indigo, le fils de Wallen qu’il partage avec l’ex-fiancée KT Smith, a été blessé et a reçu des points de suture après l’attaque brutale du chien de Smith.

Lundi, Smith a partagé sur ses histoires Instagram une série de vidéos émouvantes et a décrit ce qui est arrivé à leur fils.

« Hier, il a mordu Indigo au visage et [Indigo] a dû avoir des points de suture… nous avons passé la matinée d’hier aux urgences », a-t-elle commencé.

L’influenceuse des médias sociaux de Nashville a noté qu’elle avait adopté le chien, un Great Pyrenees nommé Legend, l’année dernière.

Après que le fils de Wallen et Smith ait été blessé, plusieurs fans ont suggéré que la bonne chose à faire serait d’euthanasier le chien.

Smith a déclaré en larmes qu’elle n’était pas disposée à laisser partir son chien et a demandé à ses fans d’autres suggestions.

« Depuis lors, nous avons cherché des options et je ne pouvais tout simplement pas me résoudre à ce que tout le monde dit et à ce que vous êtes censé faire, apparemment… ce que le monde vous dit de faire, c’est d’abattre le chien parce qu’il est agressif », a-t-elle poursuivi.

Smith a ajouté que son chien de sauvetage avait subi un traumatisme dans le passé, ce qui aurait pu conduire à un comportement agressif.

Elle a refusé d’amener son chien dans un refuge de mise à mort et a déclaré que d’autres refuges étaient pleins.

Cherchant désespérément d’autres solutions, Smith a demandé de l’aide aux fans via ses réseaux sociaux.

Quelques heures plus tard, elle a fourni aux fans une mise à jour et a pu donner Legend à une famille aimante.

« Nous venons de déposer la légende avec la famille la plus adorable où il vivra son plein potentiel et sa meilleure vie dans une ferme », a expliqué Smith.

« Je n’aurais pas pu rêver d’une meilleure famille pour qu’il soit aimé, et ce sont des habitants de l’Est du Tennesse, donc nous pouvons leur rendre visite à tout moment. »

Pendant ce temps, l’influenceuse de Nashville a également partagé des commentaires négatifs qu’elle a reçus après son plaidoyer émotionnel sur les réseaux sociaux.

Elle a partagé une capture d’écran d’un message qui disait « OK, non, tu t’intéresses plus à ce putain de chien qu’à ton enfant ? Qu’est-ce qui ne va pas avec toi. »

Smith a qualifié le commentaire d’ignorant et a noté qu’elle prévoyait de bloquer toute sorte de commentaires négatifs similaires.

« Être maman, c’est d’abord s’occuper de son enfant et trouver le chien loin de son enfant avant qu’il ne revienne à la maison », a-t-elle dit en partie.

« ‘Être une maman de chien, c’est trouver le meilleur foyer possible pour le chien en sachant qu’il peut s’épanouir dans un environnement qui lui est destiné sans enfants. »

La nouvelle de l’hospitalisation du fils de Smith et Wallen survient après que la star de la country a été « autorisée » par les médecins à se produire à nouveau.

L’interprète de « Last Night » a annulé six semaines de concerts en raison d’une blessure aux cordes vocales, au début du mois.

Le crooner « Chasing You » a partagé sur son histoire Instagram de lui se relaxant sur un bateau avec la légende : « De plus, le doc m’a autorisé à parler et à chanter… on revient. »