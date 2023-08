Le fils de Meg Ryan, Jack Quaid, réagit aux rumeurs de casting de Johnny Storm Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Gregory Pace/Shutterstock

Chez Meg Ryan fils avec Denis Quaid, Jack Quaida abattu les rumeurs selon lesquelles il pourrait jouer Johnny Storm dans le prochain Les quatre Fantastiques film – et a habilement profité de l’occasion pour rediriger l’attention sur la grève des acteurs du SAG-AFRTRA. « Bonjour à tous », a-t-il écrit dans un Tweet du jeudi 3 août. « Non. Je ne joue pas Johnny Storm mais bon je suis flatté. Maintenant que vous êtes ici, faites un don à la @sagaftra fondation si vous le pouvez ! Jack a ensuite inclus un lien vers la fondation. Par Yahoo! Divertissementles rumeurs ont commencé après que le journaliste Jeff Sneider a déclaré qu’il pensait que Jack était « proche » de décrocher le rôle. Mais jeudi, Jeff aussi pris sur Twitter pour répondre directement au Tweet de Jack. « Mon mal, Jack. Il s’est avéré être un camarade JQ… Joseph Quinn. J’ai hâte que LES GARÇONS reviennent!” il a tweeté.

Bonjour à tous. Non. Je ne joue pas Johnny Storm mais bon je suis flatté. Maintenant que vous êtes ici, faites un don à la @sagaftra fondation si vous le pouvez! https://t.co/ertJTWWhYb – Jack Quaid (@JackQuaid92) 3 août 2023

Nul doute que Jack, qui n’est rien de moins que la royauté hollywoodienne, aurait été excellent en tant que The Human Torch. En attendant, l’acteur, qui a notamment joué dans les années 2022 Crier, se tient occupé. Il est récemment apparu aux côtés de Cillian Murphy, Florence Poug, Matt Damonet Emilie Blunt dans l’épopée Oppenheimer.

Jack, dont les célèbres parents ont divorcé en 2000, a commencé sa carrière à l’écran aux côtés de Jennifer Lawrence en 2012 Les jeux de la faim comme Merveille. Depuis, il est également apparu dans Un de plusAmazon Prime Les garçons, et séries HBO Vinyle, entre autres.

Et selon une interview de 2017, il est susceptible de continuer indéfiniment. « J’ai toujours eu le bug de la performance », a-t-il déclaré WWD à l’époque. «Je ferais des spectacles de magie pour la famille qui grandit. Des tours de magie horribles. Comme, ‘Tu vois ce crayon? Maintenant, c’est parti. Il a ensuite expliqué qu’un rôle dans une production scolaire d’une comédie de Shakespeare l’avait aidé à savoir qu’il voulait jouer « pour toujours ». « J’ai eu mon premier rire sur scène et je me suis dit: » Maintenant, je veux faire ça pour toujours « , a-t-il déclaré.

