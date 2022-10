Le fils de Mandy Moore, Gus, câline son frère nouveau-né Ozzie: Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





C’est nous étoile Mandy Moore38 ans, est allée sur Instagram le 26 octobre pour partager une jolie photo de son fils, Gus1, tenant son frère nouveau-né, oscar, et lui souriant. “Gus savoure son rôle de Big Bro”, la beauté brune a légendé le post. Mandy et son mari, Taylor Orfèvre, 37 ans, ont été photographiés avec Gus dans leur lit alors qu’il passait du temps en tête-à-tête avec son petit frère. Le tot portait un t-shirt jaune vif, tandis que sa maman semblait porter une robe orange brûlée. Taylor était celui qui tenait principalement Ozzie, tandis que Mandy caressait légèrement la tête de son bébé.

Les jolies photos de bébé de la chanteuse arrivent cinq jours seulement après qu’elle a annoncé la naissance de son deuxième fils via Instagram. « Ozzie est là ! Oscar Bennett Goldsmith est arrivé un peu en retard mais avec beaucoup d’aplomb (et une livraison plus facile/plus rapide que son grand frère, pour le plus grand plaisir de ses parents) », a commencé la légende de Mandy. “Tous les adages sont vrais : nos cœurs ont doublé de volume et l’immédiateté de l’amour est stupéfiante. Il est au-delà des mots et nous sommes très reconnaissants envers notre famille de quatre personnes !

Quelques-unes d’elle C’est nous Les coéquipiers ont profité de la section des commentaires pour souhaiter le meilleur à Mandy et à son mari. « Ozzie dans la maison ! Félicitations encore et encore !”, Chrissy Metz42 ans, a écrit. Susan Kelechi Watson, 40 ans, est également intervenu et a écrit “Ozzie !!!!”, avec de nombreux émojis au cœur rouge. En outre, Cerf de Dixie étoile Rachel Bilson, 41 ans, a commenté un doux message pour Mandy. « Félicitations bel amour ! À vous et à votre précieuse famille !!!!!”, a écrit l’actrice.

Mandy et Taylor ont accueilli leur premier enfant, Gus, ensemble le 23 février 2021, et elle a même partagé son annonce de naissance via Instagram à l’époque. «Gus est là. Notre gentil garçon, August Harrison Goldsmith. Il était ponctuel et est arrivé à la date prévue, au grand plaisir de ses parents. Nous étions prêts à tomber amoureux de toutes sortes de manières inédites, mais cela dépasse tout ce que nous aurions pu imaginer. M + T », a-t-elle légendé le message. Maintenant, Mandy et Taylor ont deux petits garçons pour les occuper !

La Une marche inoubliable l’actrice a épousé Taylor en 2018 après son précédent mariage avec la chanteuse Ryan Adams, 47 ans, a pris fin en 2016. Mandy a partagé une belle photo en noir et blanc du couple marchant dans l’allée le 19 novembre 2018, et a sous-titré la photo avec la date. Taylor et sa femme se sont rencontrés en 2015 et se sont fiancés en 2017, PERSONNES signalé. Elle s’est également ouverte à Glamour Magazine à propos de son divorce avec Ryan en 2018. «Je ne me sens pas coupable pour cela. Je ne m’en veux pas », a déclaré Mandy à l’époque. “Quand les gens ont dit:” Je suis désolé “, je me disais:” Non. Désolé aurait été si j’étais resté dans une situation très malsaine. Je ne l’ai pas fait. J’ai trouvé mon chemin. Et quand je l’ai fait, les choses se sont rouvertes.