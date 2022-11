Le fils de Mahesh Babu, Gautam Ghattamaneni, pleure la disparition de Krishna et écrit une note sincère pour son grand-père

La disparition de la superstar Krishna, dont le nom complet est Ghattamnaneni Siva Rama Krishna Murthy, a laissé les membres de sa famille, ses collègues et ses fans dans un chagrin extrême.

Pleurant le décès de son grand-père, la fille de Mahesh Babu, Sitara Ghattamaneni, s’est rendue sur Instagram et a écrit une note émouvante. Maintenant, tout ce qui reste est mon souvenir de toi. Tu es mon héros… J’espère que je pourrai te rendre fier un jour. Tu me manqueras tellement Thatha garu”, a écrit Sitara, ajoutant une photo de son grand-père.

Le fils de Mahesh Babu, Gautam Ghattamaneni, a également exprimé son chagrin suite à la mort de son grand-père. S’adressant à Instagram, Gautam a écrit : “Où que tu sois… Je t’aimerai toujours… et je sais que tu l’aimeras aussi… Tu me manques Thatha garu… plus que je ne peux en dire.”

Krishna, le père de Mahesh Babu, est décédé à Hyderabad aux premières heures du mardi 15 novembre 2022. L’icône légendaire a subi un arrêt cardiaque le 14 novembre et a été mise sous ventilateur. Il avait 79 ans.

Selon le rapport des médias, la RCR (réanimation cardiorespiratoire) a été effectuée immédiatement après l’arrêt cardiaque, et il a été transféré aux soins intensifs pour traitement et observation. L’état de l’acteur était considéré comme critique et il était traité sous respirateur. Les médecins ont même déclaré que les prochaines 24 heures seraient cruciales pour la star vétéran.

2022 a été une année tragique pour Mahesh Babu. Le 8 janvier, son frère aîné Ramesh Babu est décédé à l’âge de 56 ans. En septembre, la mère de Mahesh, Indira Devi, est décédée le 28 septembre. Maintenant, l’acteur a subi une autre perte du décès de son père.

Krishna a reçu le Padma Bhushan pour sa contribution au cinéma en 2009. Il a joué dans plus de 350 films et est crédité d’avoir apporté de nombreuses premières au cinéma Telugu, notamment Cinemascope, Eastmancolor et DTS.