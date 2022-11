Le fils de Madonna, Rocco Ritchie, sort à Chelsea : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: SplashNews

Rocco Ritchie est tout grand! de Madone Le fils de 22 ans ressemblait à un vrai adulte alors qu’il sortait avec une garde-robe sophistiquée à Londres le vendredi 18 novembre. Reprenant les rues tony de Chelsea aux côtés d’un copain, Rocco a enfilé un look chic et décontracté et l’a couronné avec un manteau d’hiver à carreaux gris, comme on le voit sur les photos icivia le Courrier quotidien. Les adorables clichés prouvent qu’il est indéniable que Rocco ressemble à son père, le célèbre réalisateur Guy Ritchie, qui s’est séparé de l’interprète de “Like a Virgin” en 2008 après huit ans de mariage.

Le jeune entrepreneur avait l’air plutôt pimpant et heureux alors qu’il marchait tout sourire avec son pote, qui se jumelle avec Rocco dans sa tenue chic. Avec un ensemble de chaussures habillées en cuir marron et des lunettes de créateurs, Rocco a même ajouté plus de classe à sa tenue mature pour l’excursion de l’après-midi.

La sortie survient après que Rocco a profité d’une soirée rare avec sa mère super célèbre au célèbre Harry’s Bar à Londres au printemps. Osant impressionner, Madonna s’est habillée d’une garde-robe entièrement noire pour la soirée. Le vestiaire stylé était rythmé par une ceinture rouge, comme le Balayé l’actrice a gardé ses mèches blondes fraîchement teintes longues, lâches et balayées sur le côté. Elle a complété le look avec une paire de lunettes de soleil de marque. Rocco était également habillé à neuf dans un costume gris super pointu.

Bien qu'il soit rare que Madonna soit prise en photo avec Rocco, car elle a été séparée pendant des années à la suite d'une âpre bataille pour la garde de Guy, la Material Girl a récemment partagé une photo de lui lors d'un voyage en famille. Pendant les vacances, elle a offert à sa grande progéniture, y compris ses six enfants, une merveilleuse escapade hivernale et ils ont certainement semblé en profiter.

Le hitmaker «Ray of Light» a sous-titré la série de clichés avec une citation de la poétesse Mary Oliver, lauréate du prix Pulitzer, en écrivant: «Je connais beaucoup de mots fantaisistes, je les arrache de mon cœur et de ma langue….,…, puis Je prie.” Cependant, Madonna l’a mal citée, car le texte original lisait “déchirer” au lieu de “tester”.