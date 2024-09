Le fils de Madonna, David Banda, fait ses débuts sur le podium de la NYFW

David Banda a pris le contrôle de la Fashion Week de New York.

Le fils de Madonna, âgé de 18 ans, a fait ses grands débuts en tant que mannequin à la Fashion Week de New York lors de la collection printemps 2025 d’Off-White, dimanche.

Il portait un gilet à carreaux multicolore, un pantalon plissé et des tongs noires, accessoirisés de boucles d’oreilles argentées et de gants noirs.

Le fils de Madonna, David Banda, a fait ses débuts à la Fashion Week de New York dimanche. Getty Images

La jeune femme de 18 ans a défilé sur le podium en portant la collection printemps 2025 d’Off-White. Image de fil

Plusieurs célébrités ont regardé la Banda défiler sur le podium, notamment la pop star Camila Cabello, l’olympienne Suni Lee et l’actrice Issa Rae, par personne.

La célèbre mère de Banda l’a également soutenu, puisque Madonna s’est montrée en route vers l’after-party d’Off-White à la NYFW plus tard dans la soirée.

La chanteuse de « Material Girl », 66 ans, portait un jean style cargo, un haut à manches longues rayé et des lunettes de soleil pour l’événement.

Il portait un gilet à carreaux, un pantalon noir et des tongs. Image de fil

Madonna a assisté à une afterparty d’Off-White dimanche. Instagram/madonna

Madonna avait déjà parlé de la passion de Banda pour la mode, admettant qu’il la surhabillait dans « The Tonight Show Starring Jimmy Fallon » en août 2022.

« Il peut porter n’importe quelle tenue et avoir un look swag, comme vous savez quoi », a déclaré l’icône de la mode.

« C’est vraiment énervant. Il porte mes vêtements et il est plus beau dedans. Il peut même porter une robe et avoir l’air viril. »

La chanteuse de « Material Girl » a déjà parlé de l’amour de Banda pour la mode. madone/Instagram

« Il peut mettre n’importe quelle tenue et avoir un look swag, comme vous savez quoi », a-t-elle déclaré dans « The Tonight Show Starring Jimmy Fallon » en 2022. Felipe Ramales / SplashNews.com

La même année, le duo mère-fils a montré son style similaire en portant des tenues Adidas assorties au championnat du monde des poids légers WBA.

À l’époque, Banda portait une robe rouge avec des rayures Adidas sur le côté, tandis que Madonna optait pour une veste et un pantalon oversize de la marque de sport.

Banda occupe une place particulière dans le cœur de la chanteuse de « Like a Virgin », car elle a déjà parlé avec enthousiasme de leur relation spéciale.

« C’est vraiment agaçant. Il porte mes vêtements et il est plus beau dedans. Il peut même porter une robe et avoir l’air viril », ajoute la mère de six enfants. sanscacona/Instagram

Le duo mère-fils partage une relation étroite. WireImage pour Live Nation

« C’est celui avec qui j’ai le plus de points communs », dit-elle. a déclaré à Vogue britannique en 2019. « J’ai l’impression qu’il me comprend ; il a plus de mon ADN que n’importe lequel de mes enfants jusqu’à présent. »

Madonna a adopté Banda avec son ex-mari, Guy Ritche, en 2008,

La hitmaker est également la mère de Lourdes, 27 ans, Rocco, 24 ans, Mercy, 18 ans, et des jumelles Stella et Estere, 12 ans.