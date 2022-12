Le fils de Luke Bryan a surpris Katy Perry avec une question très étrange pour son père

Au milieu d’une pause sur le tournage de “American Idol” d’ABC, Katy Perry a cru entendre son collègue juge Luke Bryan discuter de “dope” avec son fils sur FaceTime.

Bryan a expliqué que c’était une erreur honnête.

“J’étais FaceTiming mon fils de 14 ans, et j’étais sur le plateau de ‘American Idol'”, a partagé Bryan sur le podcast “Rob + Holly”.

“Alors Katy m’écoute parler à mon fils de 14 ans, et il dit : ‘Papa, est-ce qu’on a du pipi de biche par ici ?’ qui est de l’urine de biche. … Elle m’a dit : ‘Votre fils vient-il de vous demander si vous avez de la drogue dans la maison ?'”

LUKE BRYAN RÉPOND AUX CRITIQUES APRÈS LE GOUVERNEMENT. RON DESANTIS APPARAÎT AU CONCERT

À son grand amusement, Bryan a dû préciser qu’il parlait de l’urine d’un cerf femelle.

“J’ai dit:” Katy, il demande du pipi de biche “, et elle a dit:” Comme l’urine d’un animal? J’étais comme, ‘Oui, c’est ce que nous utilisons pour rapporter beaucoup d’argent.'”

Sur le podcast, Bryan parlait de la vie et de la chasse sur sa vaste propriété de Nashville lorsqu’il a évoqué le souvenir avec son fils et Perry.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Bryan est marié à sa femme Caroline depuis 2006. Ils ont deux fils ensemble : Thomas, 14 ans et Tatum, 12 ans.

“Je suis désolé pour elle et Lionel [Richie] et l’éducation country qu’ils doivent recevoir de moi”, a ajouté Bryan avec hilarité à propos des bouffonneries sur le plateau “American Idol”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Bryan a assuré que ses collègues juges lui rendaient la pareille: “Ils m’instruisent sur les tenants et les aboutissants de la folle Californie, du monde de Beverly Hills, et je les éduque sur, vous savez, la chasse, la pêche et l’amour au quotidien.”

Bryan, Perry et Ritchie jugent “American Idol” depuis que l’émission a changé de réseau en 2018. Elle a été diffusée à l’origine sur Fox.