Le fils de Louise Redknapp, Charley, 16 ans, donne ses conseils sur les photos et les rencontres classées X

Louise Redknapp s’est tournée vers son fils aîné Charley pour obtenir des conseils dans le monde des rencontres.

La chanteuse, 46 ans, a recommencé à sortir après la rupture de son mariage de 19 ans avec le footballeur Jamie.

Son fils Charley, 16 ans, n’a pas tardé à intervenir pour offrir à sa mère des conseils lorsqu’un amoureux potentiel voulait qu’elle poursuive la conversation sur Snapchat.

Dans son livre révélateur, You’ve Got This: And Other Things I Wish I Had Known, la mère de deux enfants a déclaré que son fils avait souligné que ses célibataires recherchaient des clichés torrides sur Snapchat.

Selon The Sun, elle a expliqué dans son livre: «Un jour, je parlais à Charley de la façon dont j’avais rencontré un gars qui voulait amener la conversation sur Snapchat, et immédiatement il s’est dit: ‘Maman, non’.

«Apparemment, la seule raison pour laquelle vous souhaitez utiliser Snapchat est si vous avez déjà un partenaire ou si vous souhaitez simplement partager des photos explicites.

«Qui savait que je recevrais des conseils de rencontre de mon fils?»

Ses deux fils aimeraient que leur mère rencontre quelqu’un de nouveau, a-t-elle révélé dans son livre.

Grâce à sa douloureuse rupture, Louise attribue à ses deux fils et à sa mère le mérite de l’avoir aidée.

Elle a déclaré au magazine You dans une interview récente: « C’est la seule chose qui m’a permis de continuer. Eux et ma mère. »

Poursuivant, elle a dit: « J’ai vraiment pris le vent de moi-même. J’ai l’impression d’avoir perdu un an de ma vie – comme si je ne m’en souvenais presque pas. »

Son livre capture vraiment le chagrin qu’elle a traversé.

Elle a ajouté: « J’ai vraiment peur. Pensez-vous que les gens vont être méchants parce que j’ai été si honnête? »

Louise espère retrouver l’amour après sa séparation de Jamie a envoyé une onde de choc sur le circuit du showbiz en 2017.

Leur mariage a pris fin quelques mois seulement après que la chanteuse ait fait la finale de Strictly Come Dancing avec son partenaire professionnel Kevin Clifton.

Son ex Jamie a réparé son chagrin d’amour et est passé avec le mannequin Frida Andersson-Lourie.

Frida est également mère de quatre enfants et elle-même est divorcée.

Le couple a été aperçu en train d’emballer sur un PDA après avoir quitté le lock-out.