Le fils de Lord Ashcroft qualifie son ex d’ivrogne et de toxicomane après avoir abattu un flic

Le fils de LORD Ashcroft a qualifié son ex d’ivrogne et de toxicomane.

La socialiste Jasmine Hartin, 32 ans, arrêtée après avoir abattu un chef de police au Belize, a également été accusée par Andrew Ashcroft d’être une mère inapte.

Les allégations sont arrivées dans des documents judiciaires dans ce pays d’Amérique centrale.

M. Ashcroft, 43 ans, a affirmé que Hartin abandonnait régulièrement leurs jumeaux de quatre ans et a déclaré qu’elle avait des « habitudes immorales ».

Les papiers du tribunal disent : « La mère des enfants ne passe presque pas de temps avec les enfants.

«Son occupation principale est de fréquenter et de socialiser et elle est accro aux drogues non prescrites et illégales et est une ivrogne habituelle.

« La mère est, en raison d’habitudes intempestives ou immorales, inapte à avoir la garde des enfants. »

L’expatriée canadienne Hartin, qui avait bu avec le surintendant Jemmot, 42 ans, affirme que sa mort est un accident causé lorsque son arme de service s’est déclenchée involontairement alors qu’elle la tenait.

L’expatrié canadien Hartin est en liberté sous caution pour le meurtre, le 28 mai, du surintendant Henry Jemmott.

Elle prétend que son arme a explosé accidentellement.

Hartin nie également les allégations de M. Ashcroft avant une audience de garde à vue.