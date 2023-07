Le fils de Liv Tyler, Milo, est super grand, a grandi à l’obtention du diplôme d’études secondaires – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Liv Tyler est une fière maman avec un grand fils ! Le fils de 18 ans de l’actrice de 45 ans Milo la dominait sur une photo de son diplôme d’études secondaires qu’elle a publiée sur Instagram le vendredi 30 juin. Comme on le voit ci-dessous, Milo avait plusieurs centimètres au-dessus de sa célèbre mère alors qu’il posait à côté d’elle avec sa petite sœur, Lula, 6, sur ses épaules. Le Armageddon l’actrice a montré un sourire fier alors qu’elle se tenait à côté de son fils adulte dans un chemisier rose vif rentré dans un pantalon en papier rouge. Pendant ce temps, Milo était beau dans un costume bleu associé à une chemise blanche et une cravate à carreaux bleus et blancs. « Milo le diplômé !!!!!!! » elle a légendé le message avec enthousiasme.

Liv, la fille du rockeur Steven Tyler, a partagé une multitude de photos de la journée super spéciale à la fois sur son flux Instagram et sur son histoire. Son deuxième message d’alimentation montrait Milo posant avec un regard sévère alors qu’il tenait à nouveau Lula sur ses épaules. Les avantages d’avoir un grand frère ! Lulu avait l’air de passer le meilleur moment de sa vie alors qu’elle souriait du haut de ses épaules. Elle a enfilé une adorable robe rose avec des fraises imprimées dessus associée à des chaussures rouges. « Mon [loves] », Liv a légendé la deuxième photo.

Et troisièmement — mais pas finalement — le 9-1-1 : Étoile solitaire l’actrice a partagé une photo en solo de son fils de 8 ans Gène marin l’air confiant alors qu’il prenait une pose amusante dans un costume gris tourterelle. Liv partage Sailor et Lulu avec son ancien partenaire, David Gardner. Elle partage Milo avec son ex-mari Roy Langdon.

Liv a ensuite emmené les célébrations sur son histoire Instagram, où elle a montré la brochure d’ouverture de l’école Thatcher, l’alma mater de son fils, et une photo de lui souriant (un peu timidement !) sur scène alors qu’il recevait son diplôme.

L’actrice a semblé tout mettre en œuvre pour la fête de remise des diplômes de Milo, obtenant même des biscuits et des serviettes personnalisés. Le grand-père de Milo, Steven Tyler, semblait être présent pour sa remise des diplômes, alors que Liv partageait une photo de lui assis par terre tout en tenant un gros cristal. On ne sait pas si le père de Milo était présent. Félicitations Milo !

