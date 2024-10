Le fils de Linda Evangelista, Augustin Pinault, 18 ans, la soutient aux Canadian Arts and Fashion Awards

Linda Evangelista a fait une rare apparition publique avec son fils Augustin James Evangelista Pinault, qui l’a soutenue lors de la remise des Canadian Arts and Fashion Awards 2024 qui s’est tenue au Fairmont Royal York de Toronto samedi dernier.

Linda Evangelista a fait une rare apparition publique avec son fils Augustin James Evangelista Pinault, qui l’a soutenue lors de la remise des Canadian Arts and Fashion Awards 2024 qui s’est tenue au Fairmont Royal York de Toronto samedi dernier.

La muse de Steven Meisel vient de célébrer le 18e anniversaire de son unique enfant le 11 octobre, et elle s’est réjouie en disant que son « homme » « apporte toujours la joie et la lumière ».

Linda a gardé secrète l’identité du père d’Augustin pendant cinq ans jusqu’à ce qu’elle poursuive son bébé milliardaire – François-Henri Pinault, PDG de Kering – en 2011 pour 46 000 $/mois de pension alimentaire pour enfants devant le tribunal de la famille de Manhattan.

Neuf mois plus tard, le Français de 62 ans a conclu un accord à l’amiable avec Evangelista après avoir accueilli sa fille Valentina Paloma Pinault avec sa seconde épouse Salma Hayek.

Le Mexicain de 58 ans également publiquement souhaité à son beau-fils un joyeux anniversaire : « Votre cœur doux est comme une caresse curative dans nos vies parce que vous apportez chaleur et lumière à tous ceux qui vous entourent. Continuez à apporter du rire et de la joie. Nous vous aimons tellement ! »

L’ambassadrice de la marque Donna Karan a failli prendre sa retraite après trois décennies de carrière de mannequin en 2016 après être devenue ‘déformé en permanence’ et « brutalement défiguré » après sept séances de CoolSculpting glaçant les graisses.

Linda a souffert d’un «effet secondaire très rare mais grave» appelé hyperplasie adipeuse paradoxale, qui a provoqué un épaississement et une expansion de son tissu adipeux plutôt que de se dissoudre.

Evangelista a ensuite poursuivi le propriétaire de CoolSculpting, Zeltiq Aesthetics, pour 50 millions de dollars de dommages et intérêts pour détresse émotionnelle et perte de revenus en 2021, ce qui était réglé 10 mois plus tard.

La survivante du cancer du sein – qui est apparue sur plus de 700 couvertures de magazines – a déclaré à Vogue en 1990 qu’elle et ses collègues mannequins « ne se réveillent pas pour moins de 10 000 dollars par jour » pour un travail.

« Je ne pensais pas qu’on y accorderait autant d’attention », a admis Linda dans sa série documentaire Disney+ The Super Models l’année dernière.

«Je ne veux pas être connu pour ça. J’ai fait bien plus que cette simple citation, mais elle reste vraiment marquante.

Le designer Erdem Erdem Moralıoğlu (à droite) lui a remis le Vanguard Award

