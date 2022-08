Le fils de l’ex-législateur de l’Alaska fait face à des accusations dans la mort de son père

JUNEAU, Alaska (AP) – Le fils d’un ancien législateur de l’Alaska fait face à des accusations d’homicide involontaire coupable et de falsification de preuves dans la mort de son père, l’ancien représentant de l’État Dean Westlake, selon des documents d’accusation.

Tallon Westlake a été arrêté ce week-end. Un système de dossiers judiciaires en ligne n’a pas montré d’avocat lundi matin qui pourrait parler en son nom. Les documents d’accusation sont datés de dimanche.

La petite amie de Dean Westlake, qui n’était pas en visite dans la famille de l’État, était propriétaire de la propriété où séjournait Tallon Westlake, et la police a déclaré qu’elle et la fille de Dean Westlake leur avaient dit que Tallon Westlake n’avait pas payé de loyer, selon les documents. Dean Westlake, qui vivait avec sa petite amie à Fairbanks, prévoyait de l’expulser, a déclaré la police.

Tallon Westlake a appelé le centre de communication du département de police d’Anchorage samedi matin, disant qu’une ambulance était nécessaire. Il a indiqué “qu’il ne savait pas ce qui se passait avec son père et que son père n’était pas réveillé”, indique le document.

Selon les documents, la police a trouvé du sang sur les mains et les pieds de Dean Westlake, et son visage était meurtri et ensanglanté. Ils ont également vu des traînées de sang sur les murs du couloir et des “éclaboussures de sang”. Une voisine a déclaré qu’elle était rentrée chez elle vers 2 heures du matin ou 2 h 30 samedi et avait entendu une forte dispute depuis l’appartement de Tallon Westlake, bien qu’elle ait pensé qu’il s’agissait d’un homme et d’une femme qui se disputaient.

La police a décrit une “forte odeur d’eau de Javel” dans l’appartement et des sols mouillés qui semblaient avoir été récemment nettoyés, selon les documents.

La petite amie de Dean Westlake a déclaré qu’elle avait parlé avec son petit ami la veille au soir et qu’il “avait l’air bien”, selon les documents. Elle a déclaré que Tallon Westlake “allait mal depuis la mort de sa mère environ un an auparavant”, indiquent les documents.

Une autopsie était prévue.

Dean Westlake, qui a été élu à la State House en 2016, a annoncé fin 2017 qu’il démissionnait après que plusieurs femmes l’aient accusé de comportement inapproprié. Il a dit qu’il était désolé si l’un de ses mots ou actions mettait quelqu’un mal à l’aise.

