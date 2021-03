James Huntsman dirige la société de distribution de films Blue Fox Entertainment et a précédemment travaillé comme cadre pour Huntsman Corp. Jon Huntsman Jr. s’est présenté à la présidence en 2012 et a été ambassadeur à Singapour, en Chine et, plus récemment, en Russie.

«Les fonds de la dîme sont des contributions volontaires», lit-on dans une déclaration du directeur national des médias Eric Hawkins. « Ils sont utilisés pour un large éventail de fins religieuses, y compris le travail missionnaire, l’éducation, les causes humanitaires et la construction de lieux de réunion, de temples et d’autres bâtiments importants dans le travail de l’Église, comme reflété dans les Écritures et déterminé par les dirigeants de l’Église.

