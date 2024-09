Le fils de l’artiste Mansoor Rahi accusé d’avoir volé ses tableaux d’une valeur de 1 milliard de roupies – Culture

L’épouse du célèbre artiste pakistanais Mansoor Ahmed Rahi a déposé un FIR contre son fils, l’accusant d’avoir volé les peintures de son mari d’une valeur de plus d’un milliard de roupies, ce qui lui aurait coûté la vie, a déclaré la police vendredi.

Le vol a été signalé à la police par l’épouse de Rahi jeudi, près de huit mois après l’incident. La police de Shalimar a enregistré une plainte en vertu de l’article 380 du PPC contre le fils de l’artiste et ses amis.

Selon le rapport d’enquête, le fils du couple et six amis se sont rendus dans leur maison du secteur F-11 en janvier. Le rapport a ajouté plus tard que le fils avait emmené ses parents dîner dans un restaurant pendant que ses amis restaient à la maison.

À leur retour, le fils a emmené ses parents dans une chambre à l’étage. Cependant, Mme Rahi, alors qu’elle montait à l’étage, a entendu des bruits venant du sous-sol, a indiqué le FIR. Lorsqu’elle s’est renseignée sur ces bruits, son fils a dit à sa mère que ce n’était rien.

Elle s’est rendue au sous-sol pour s’enquérir de l’affaire, Rahi s’inquiétant et a trouvé 70 à 80 tableaux de son mari retirés des cadres et conservés dans sept à huit rouleaux, a indiqué le FIR. Plus tard, son fils et ses amis ont emporté les tableaux dans un véhicule devant elle.

Rahi a été profondément choqué et est tombé malade après avoir appris l’acte de son fils, car les tableaux valaient environ 1 milliard de roupies, a-t-il déclaré. Le couple a fait plusieurs tentatives pour récupérer les tableaux, mais en vain.

Rahi est décédée le 12 mai et Mme Rahi a également été profondément choquée par la mort de son mari, peut-on lire dans le communiqué. Elle souhaite désormais engager des poursuites judiciaires contre son fils, qui a volé les tableaux.

Elle a demandé à la police d’engager des poursuites judiciaires contre son fils et de récupérer les tableaux de son défunt mari.

Initialement publié dans Dawn, le 21 septembre 2024