Le fils de l’ancien président chinois Hu Jintao est promu vice-ministre après une décennie à des postes régionaux.

Hu, diplômé en informatique de l’Université Jiaotong de Pékin, titulaire d’un diplôme de troisième cycle en électronique nucléaire et d’un MBA pour cadres de l’Université Tsinghua, n’est entré en politique qu’en 2013.

Il a travaillé comme ingénieur principal au sein de la société d’État Tsinghua Holdings et est ensuite devenu président de Nuctech, un fabricant d’équipements d’analyse de sécurité contrôlé par Tsinghua Holdings.

Il a ensuite été transféré à l’Institut de recherche du delta du fleuve Yangtze du Zhejiang Tsinghua, où il a été chef du parti du groupe de réflexion officiel de 2009 à 2010.

Il a débuté sa carrière gouvernementale en mai 2013, quelques mois après la retraite de son père Hu Jintao en tant que président, en tant que secrétaire adjoint de Jiaxing dans le Zhejiang. Il a été promu à maire de Jiaxing en 2016, et au poste de chef du parti Lishui en juillet, faisant de lui le plus jeune chef du parti au niveau préfectoral de la province à l’époque.