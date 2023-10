Le fils de l’ancien juge du comté de Will arrêté dans le Colorado : flics – Shaw Local

Le fils d’un ancien juge du comté de Will a été appréhendé dans le Colorado cinq mois après qu’un mandat d’arrêt a été émis contre lui lorsqu’il ne s’est pas présenté au test de dépistage de drogues dans son affaire de coups et blessures domestiques en 2018, a indiqué la police.

Louis Goode, 34 ans, a été arrêté vendredi vers 2 h 45 par des agents de police du campus du Auraria Higher Education Center à Denver, selon le département de police de Denver.

Le 23 août, Goode s’est rendu au palais de justice du comté de Will pour un test de dépistage de drogues, mais est parti et n’est jamais revenu, selon les archives judiciaires. Un mandat d’arrêt a été émis contre lui le même jour.

Goode est le fils de l’ancienne juge Carla Alessio Policandriotes.

Goode a été emmené au centre de détention du centre-ville de Denver après son arrestation, a indiqué la police de Denver.

Le chef adjoint du comté de Will, Dan Jungles, a déclaré que Goode serait d’abord transporté au Missouri parce qu’il y avait une affaire pénale.

Un juge du comté de Callaway, dans le Missouri, a émis un mandat d’arrêt contre Goode le 26 août après qu’il ne s’est pas présenté pour une affaire dans laquelle il a plaidé coupable de possession de marijuana, selon les archives judiciaires.

En 2018, Goode était en fuite pendant plus d’un mois lorsqu’il était recherché pour des accusations criminelles alléguant qu’il avait abusé de sa femme, selon les archives judiciaires. Il s’est finalement rendu au bureau du shérif du comté de Will après avoir volé vers l’Illinois depuis le Texas.

En 2016, Goode a plaidé coupable de coups et blessures domestiques et de contrainte illégale. Goode a été impliqué dans une altercation verbale avec sa femme lorsqu’il l’a poussée et lui a dit d’entrer dans le coffre d’une voiture, selon les archives judiciaires. Elle entra dans le coffre, Goode le ferma et le rouvrit quelques minutes plus tard.