Le fils de l’ancien dirigeant birman Suu Kyi dit qu’elle est malade et n’a pas reçu de médecin externe

Le fils d’Aung San Suu Kyi, l’ancienne dirigeante du Myanmar détenue, s’est dit « extrêmement inquiet » de la santé de sa mère, affirmant qu’elle avait du mal à manger et qu’on lui refusait la permission de consulter un médecin extérieur.

La lauréate du prix Nobel de 78 ans, détenue depuis plus de deux ans, a souffert de vertiges et de vomissements et souffre d’une grave maladie des gencives, a déclaré à Reuters son fils, Kim Aris, qui vit en Grande-Bretagne.

« Je suis extrêmement inquiet de l’état dans lequel elle se trouve », a-t-il déclaré. « Elle n’est plus aussi robuste qu’avant. Si elle est incapable de manger, alors les choses ne semblent pas très encourageantes. »

Le Myanmar est en proie à des troubles depuis début 2021, lorsque l’armée a renversé le gouvernement élu de Suu Kyi et réprimé les opposants au régime militaire, faisant des milliers de personnes emprisonnées ou tuées.

Suu Kyi risque 27 ans de détention pour 14 infractions pénales. Elle nie toutes les accusations pour lesquelles elle a été reconnue coupable, allant de l’incitation à la fraude électorale à la corruption, et a fait appel contre ces accusations.

L’ambassade du Myanmar à Londres n’a pas répondu à une demande de commentaires sur la santé et l’état de santé de Suu Kyi. Un porte-parole du gouvernement militaire n’a pas répondu aux appels mardi et l’équipe d’information de la junte n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

« Une forme d’isolement cellulaire »

Aris, 45 ans, qui a reçu en 1991, alors qu’il était adolescent, le prix Nobel de la paix pour sa mère alors assignée à résidence, n’a eu aucun contact avec sa mère depuis sa dernière arrestation et les militaires n’ont pas répondu à ses demandes répétées. .

« Il n’y a aucun moyen de communiquer avec elle », a-t-il déclaré. « Elle n’a même pas droit à des colis de soins. Elle n’a pas accès à son conseiller juridique. Elle n’a pas droit à des visites. Elle n’a pas le droit de se mêler aux autres prisonniers. C’est fondamentalement une forme d’isolement cellulaire. »

Kim Aris, le fils de l’ancienne dirigeante birmane détenue Aung San Suu Kyi, est présenté lundi lors d’un entretien avec Reuters à Londres. (Alishia Abodunde/Reuters)

En août, l’armée a gracié Suu Kyi pour cinq des 19 infractions pour lesquelles elle a été reconnue coupable, mais a déclaré qu’elle resterait assignée à résidence. Les médias d’État ont rapporté qu’elle avait été transférée de prison à une assignation à résidence peu de temps auparavant.

Aris a dit qu’il était faux qu’elle ait été déplacée.

« Ils tentent de diffuser cette désinformation selon laquelle ma mère a été assignée à résidence. Il s’agit uniquement d’apaiser la communauté internationale, mais la communauté internationale est bien consciente de cette désinformation. »

De nombreux gouvernements ont appelé à la libération inconditionnelle de Suu Kyi et de milliers d’autres prisonniers politiques, et certains, notamment les États-Unis, l’Union européenne et la Grande-Bretagne, ont imposé des sanctions à l’armée de ce pays d’Asie du Sud-Est.

Aris s’est entretenu avec le ministère britannique des Affaires étrangères, mais il a déclaré que le gouvernement ne pouvait pas faire grand-chose car il n’avait pas de relations de travail avec l’armée.

La communauté internationale doit continuer à faire pression sur l’armée, notamment en durcissant les sanctions, a-t-il déclaré.

Aris a déclaré qu’il s’appuie principalement sur les informations des chaînes de télévision du Myanmar et des médias sociaux pour se tenir au courant.

Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait de ne jamais revoir sa mère, il a répondu : « C’est évidemment une inquiétude. »