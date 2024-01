Le fils de Lalu dit que « Paltis Kumar » devrait avoir « Girgit Ratna » – une fouille chez Nitish Kumar | Dernières nouvelles Inde

Le leader du Rashtriya Janata Dal, Tej Pratap Yadav, a lancé une attaque cinglante contre le ministre en chef du Bihar, Nitish Kumar, pour avoir abandonné son parti et sa grande alliance, affirmant que le président du Janata Dal (United) devrait être honoré du prix « Girgit (caméléon) Ratna » pour avoir fréquemment changé de politique. loyauté.

Tej Pratap Yadav. (Photo de Santosh Kumar/Hindustan Times)

^userSubscribe /userSubscribe

^userSubscribe /userSubscribe

Tej Pratap Yadav, le fils aîné du vétéran du RJD et ancien ministre en chef Lalu Prasad Yadav, qui était ministre du gouvernement de Mahagathbandhan au Bihar, s’est adressé à X (anciennement Twitter) et a déclaré : « Chameleon est tristement célèbre pour avoir changé de peau. … Paltis Kumar devrait également être honoré du prix Chameleon Ratna pour avoir changé fréquemment de loyauté politique… pour sa rapidité de changement de couleur.

^userSubscribe /userSubscribe

^userSubscribe /userSubscribe

Restez à l’écoute de toutes les dernières mises à jour sur Ram Mandir ! Cliquez ici

Les scénarios politiques ont été bouleversés dimanche au Bihar, après que le ministre en chef de l’État et président du Janta Dal (United) (JDU), Nitish Kumar, a abandonné le gouvernement Mahagathbandhan (grande alliance), qu’il avait rejoint il y a moins de 18 mois et a rompu ses liens avec le RJD et est revenu à la NDA dirigée par le BJP. C’était la quatrième fois que Kumar faisait un croisement entre les coalitions. Il avait changé de camp depuis 2013 en raison de conflits idéologiques.

Tout en présentant sa démission, Kumar a déclaré que la décision de dissoudre le gouvernement « Mahagathbandhan » avait été prise après avoir observé des conditions sans précédent au sein de la coalition. « Les situations au sein de la coalition n’étaient pas favorables. J’ai présenté ma démission aujourd’hui après avoir pris en compte tous les points de vue des dirigeants de mon parti », a-t-il déclaré.

Il a ensuite prêté serment en tant que ministre en chef pour la neuvième fois, un record, avec le soutien du BJP. Deux des dirigeants du parti Safran – Samrat Choudhary et Vijay Kumar Sinha – ont également prêté serment en tant que vice-ministres en chef. La liste des ministres qui ont prêté serment dimanche comprenait également des membres du parti hindoustani Awam Morcha (laïc) (HAM-S) et un député indépendant.

^userSubscribe /userSubscribe

^userSubscribe /userSubscribe

À l’heure actuelle, dans l’Assemblée du Bihar qui compte 243 membres, le RJD compte 79 députés ; suivi du BJP à 78 ; JD(U) à 45 ans, le Congrès à 19 ans, le CPI (ML) à 12 ans, le CPI(M) et le CPI à 2 chacun, et l’Hindustani Awam Morcha (laïc) à 4 ans. Deux autres sièges appartiennent à l’AIMIM et un indépendant.

(Avec la contribution des agences)