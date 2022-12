Le fils de l’actrice a tué sa mère de 74 ans dans un litige immobilier, la police a arrêté l’accusé

Lors d’un incident choquant, un homme de 43 ans aurait tué sa mère de 74 ans dans le quartier de Vile Parle à Mumbai en la frappant à plusieurs reprises sur la tête avec une batte de baseball et aurait jeté son corps dans une rivière à la suite d’un litige immobilier. , a indiqué mercredi la police.

Selon le rapport de l’ANI, la police de Juhu a arrêté le fils du défunt Sachin Kapoor (43 ans) et le serviteur Chhotu alias Lalukumar Mandal (25 ans) dans le cadre de l’affaire. Le défunt a été identifié comme étant Veena Kapoor. Selon la police, mardi soir, le superviseur de la sécurité de la société Kalpataru a contacté la police de Juhu et a déclaré que la femme âgée Veena Kapoor avait disparu.

Sur la base de la plainte, la police a ouvert l’enquête, l’emplacement mobile de la défunte Veena Kapoor a été retrouvé près de son immeuble, tandis que celui de son fils se trouvait à Panvel.

Le lendemain, la police a appelé son fils et son serviteur au poste de police et les a interrogés sévèrement, où tous deux ont avoué leur crime. “Au cours de l’interrogatoire, l’accusé Sachin Kapoor a révélé qu’il avait tué sa mère dans un accès de rage après l’avoir frappée plusieurs fois sur la tête avec une batte de baseball. Le fils accusé a déclaré qu’il y avait un conflit de propriété entre eux, à cause duquel il a commis le crime et a jeté son corps dans une rivière du district de Raigad », a déclaré la police. La police a déclaré que le fils aîné de la femme vit en Amérique. La police a enregistré une affaire contre l’accusé en vertu des articles 302,201 et 34 du Code pénal indien (IPC). Une enquête plus approfondie est en cours.