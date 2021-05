Le fils de l’acteur vétéran Dalip Tahil, Dhruv Tahil, arrêté par la BCN dans une affaire de drogue

La cellule anti-stupéfiants de la police de Mumbai a arrêté mercredi Dhruv Tahil, fils de l’acteur vétéran Dalip Tahil, en lien présumé avec une affaire de drogue. Il sera présenté au tribunal jeudi (6 avril). Dhruv Tahil était un mannequin et un acteur en herbe.

Selon l’agence de presse ANI, l’enfant vedette aurait été en contact avec le trafiquant de drogue nommé Muzammil Abdul Rehman et lui aurait également acheté de la drogue plus tôt.

La police avait arrêté le marchand de drogue Muzammil Shaikh le 20 avril et lui avait récupéré 35 g de méphédrone. Lors de l’extraction de ses enregistrements de téléphone portable et de conversations WhatsApp, la police a constaté que Dhruv avait demandé à plusieurs reprises des stupéfiants à Shaikh.

En outre, Dhruv avait également déposé de l’argent sur le compte de Shaikh auprès de la Banque de l’Inde via son compte Yes Bank six fois pour acheter des médicaments.

La police a déclaré que Dhruv était en contact avec Shaikh de mars 2019 à aujourd’hui et après que son implication est devenue claire, il a été arrêté.

(Avec les contributions de l’agence)