Le fils de l’acteur Dumbledore questionne le redémarrage de la série télévisée HBO : « Pourquoi le faire ? »

Jared Harris, fils de l’acteur original de Dumbledore, Richard Harris, a retiré son nom de la course pour incarner le légendaire sorcier « Harry Potter » dans la prochaine série télévisée de HBO et Max basée sur la série de livres de JK Rowling. L’acteur de « Mad Men » et « Chernobyl » a été interrogé sur son rôle de Dumbledore lors d’une interview sur le site L’Indépendant série « Go to Bat », à laquelle il a répondu : « Non, merci. »

« Et puis, pourquoi faire ça ? Je ne comprends pas », a ajouté Jared. « Les films étaient fantastiques, laissez-les tranquilles. »

Jared n’est pas intéressé par le rôle de son père, même s’il a admis au magazine que « beaucoup de narration » avait été laissée de côté dans la franchise cinématographique originale « Harry Potter » et qu’elle pourra désormais être filmée en raison de la durée de diffusion prolongée de la série HBO. Chaque saison de la série couvrira l’un des livres de Rowling. Francesca Gardiner, qui a produit « Succession », « À la croisée des mondes » et « Killing Eve », est la showrunner de la nouvelle série « Harry Potter ». Mark Mylod, également ancien acteur de « Succession », est associé en tant que producteur exécutif et devrait réaliser plusieurs épisodes.

Richard Harris a interprété le rôle de Dumbledore dans « Harry Potter à l’école des sorciers » en 2001 et a repris le personnage dans « Harry Potter et la Chambre des secrets » en 2002. Ce dernier film a été le dernier rôle de Richard au cinéma. Il est décédé en octobre 2002 à l’âge de 72 ans. Michael Gambon a repris le rôle de Dumbledore pour le reste de la franchise cinématographique.

Bien que Jared ne soit pas intéressé par le rôle de Dumbledore, l’acteur de « Harry Potter » Gary Oldman a récemment fait la une des journaux en déclarant qu’il serait ouvert à l’idée de jouer le sorcier « peut-être dans quelques années ». Oldman a joué le rôle de Sirius Black dans la franchise cinématographique.

Variété a récemment confirmé qu’un casting était officiellement ouvert pour les trois personnages principaux de la série : Harry, Ron et Hermione. Le casting recherche des enfants qui auront entre 9 et 11 ans en avril 2025 et qui résident au Royaume-Uni et en Irlande. L’avis précise également que le casting sera ouvert à toutes les races, ethnies et identités de genre.

« Nous nous engageons à proposer un casting inclusif et diversifié », peut-on lire. « Pour chaque rôle, veuillez proposer des interprètes qualifiés, sans distinction d’origine ethnique, de sexe, de handicap, de race, d’orientation sexuelle, d’identité de genre ou de tout autre critère protégé par la loi, sauf indication contraire. »

La série télévisée « Harry Potter » vise une sortie en 2026 sur HBO et Max.