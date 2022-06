Le fils de la star du « RHOC », Josh Waring, fait face à des accusations de possession criminelle et de vente de fentanyl: rapport

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le fils de l’ancienne star de « Real Housewives of Orange County », Lauri Peterson, Josh Waring, fait face à des accusations criminelles résultant d’une arrestation plus tôt cette année, notamment pour possession criminelle et vente de fentanyl.

L’ancienne star de télé-réalité de 33 ans a été arrêtée en janvier pour possession criminelle et vente de fentanyl, plus une accusation de délit de possession de méthamphétamine.

Waring, qui était en liberté conditionnelle pour voies de fait et a de longs antécédents judiciaires, a été reconnu par un adjoint du département du shérif du comté d’Orange après une arrestation antérieure pour drogue lorsqu’un officier a vu Josh sur le siège passager d’un véhicule, selon TMZ.

Connaissant l’histoire de Waring, l’officier a effectué une fouille aléatoire du véhicule et aurait trouvé « de la drogue sur les genoux de Josh ».

L’adjoint a ensuite vu Josh « balayer la drogue sur le plancher de la voiture » qui a ensuite été testée et identifiée comme étant du fentanyl et de la méthamphétamine.

La Agence américaine de lutte contre la drogue a répertorié le fentanyl comme une substance contrôlée de l’annexe II « qui est similaire à la morphine mais environ 100 fois plus puissante », et a noté que deux milligrammes (moins d’un grain de sel) de l’opioïde synthétique peuvent être mortels en fonction de la taille du corps d’une personne.

Il aurait été « arrêté sur place », emmené en prison et inculpé de vente de fentanyl en raison de la « quantité trouvée » de la drogue mortelle.

Le Center for Disease Control a signalé que les décès par surdose impliquant des opioïdes synthétiques (principalement du fentanyl fabriqué illicitement) ont augmenté de 55,6 % de janvier 2020 à 2021 et semblent être le principal moteur de l’augmentation du nombre total de décès par surdose de drogue.

Waring a été arrêté en 2016 pour avoir prétendument tiré sur un homme à l’extérieur d’une maison sobre.

Il a passé quatre ans derrière les barreaux en attendant son procès et risquait à l’origine 65 ans de prison à vie avant de parvenir à un accord de plaidoyer en mars 2020.

Waring a plaidé coupable à des chefs d’accusation d’agression avec une arme à feu, d’évasion d’un agent de la paix, de deux chefs d’agression, de délit de fuite avec dommages matériels et coups et blessures. Il a été condamné à sept ans et quatre mois de prison et libéré dans l’attente de son procès.

En octobre 2019, Waring a fait la une des journaux après avoir a été lacéré à plusieurs reprises par un codétenu . Il saignait après avoir été coupé plusieurs fois au visage et à la poitrine par la lame de rasoir du détenu.

A l’époque, Waring a affirmé que les agents correctionnels étaient les seuls à blâmer pour le combat et l’a mis en place. Il a également affirmé que les agents de correction tentaient de dissimuler leur négligence présumée.

Peu de temps après sa sortie de prison, Waring a poursuivi le comté d’Orange, en Californie, et deux adjoints du shérif d’OC – qui ont été affectés à la prison pour hommes de Santa Ana – affirmant qu’ils avaient tenté de le faire tuer en représailles.

Selon TMZqui a obtenu le rapport criminel de l’incident, un agent correctionnel a affirmé qu’après l’attaque, Waring avait dit aux gardes qu’il savait qu’ils n’étaient pas derrière.

Joel Garson, l’avocat de Waring, a déclaré à Fox News à l’époque que le garde mentait pour dissimuler le fait que l’agresseur n’aurait pas dû sortir de sa cellule en premier lieu, conformément au protocole de la prison.

En juin 2020, Waring a été accusé de trois délits, dont la possession d’une substance contrôlée, d’accessoires de consommation de drogue et de fausses déclarations à la police.

Près d’un an plus tard, en mai 2021, Waring a été arrêté après que des députés ont arrêté quelqu’un au volant d’une voiture de location volée dans la région de Lake Forest, dans le sud de la Californie. Waring, un passager du véhicule, a été accusé de possession de fentanyl, de méthamphétamine et d’accessoires de consommation de drogue.

Il ne s’est pas présenté à sa comparution en septembre 2021 et un mandat d’arrêt a été délivré contre lui.