Le fils de la star d’Escape to the Chateau, Dick Strawbridge, révèle qui héritera de la célèbre maison de Channel 4

Le fils de DICK Strawbridge a révélé que ce seront ses demi-frères et sœurs qui hériteront du château de Channel 4 à l’avenir et non lui.

James Strawbridge, est le fils aîné de Dick issu de son premier mariage avec Brigit A. Weiner et s’est forgé une carrière en tant que chef de la télévision et des médias sociaux et photographe culinaire en plus d’apparaître dans l’émission à succès de Channel 4 avec sa famille.

James a tout dit sur les futurs plans d'héritage de son père

James a admis que ce seront ses jeunes demi-frères et sœurs

Dick et Angel résident actuellement dans la magnifique propriété en France avec leurs deux jeunes enfants, Arthur, neuf ans, et Dorothy, huit ans.

James, la star de sa propre série culinaire de la BBC Strawbridge Over the Drawbridge, s’est ouvert sur l’avenir du château et sur la façon dont il sera transmis à Arthur et Dorothy et à leurs générations futures.

S’adressant à l’Express, il a déclaré: «Lorsque vous allez au château, le travail de rénovation est assez rapide par rapport à une maison avec une histoire de 500 ans.

“Les arrière-petits-enfants d’Arthur et Dorothy dans de nombreuses années et comme l’une des prochaines générations auront probablement une ambiance un peu plus décontractée.”

Angel a récemment parlé de sa relation avec son beau-fils James lors d’une apparition sur le podcast NetMums Sweat, Snot & Tears, en disant: “Moi et James, nous nous entendons vraiment, vraiment bien – nous parlons toujours de [how] c’est un vrai gourmand et complètement fabuleux.”

Reconnaissant l’écart d’âge étroit entre les deux, Angel a admis qu’elle espère que James la considère comme une amie, ajoutant : “Il est vraiment beau, ma grand-mère avait un énorme béguin pour lui !”

“Chaque fois que nous allions chez ma grand-mère – elle vivait dans l’est de Londres – elle disait:” Comment va James?! “”

Dans la dernière série de l’émission, les téléspectateurs ont vu Dick et Angel se battre pour préparer le château pour ses premiers invités au mariage depuis la pandémie de Covid.





Angel s’inquiétait de la “grande année” qui les attendait et avait l’impression que le couple n’avait pas assez de temps pour tout préparer à nouveau pour qu’il soit en pleine forme.

Dans une scène, alors qu’elle se promenait avec les enfants Dorothy et Arthur, Angel a fait part de ses pensées et de ses inquiétudes à Dick sur ce qui allait arriver.

Angel a dit: «J’ai peur, les bébés, que ce soit une grande année pour nous, ce soit une année de célébration.

“Nous n’avons pas le temps de faire ce genre de choses, nous devons nous concentrer à nouveau sur la maison.”

Dick et Angel dirigent le château