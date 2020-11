Le fils de la star de Love Island, Tyla Carr, subit un scanner cérébral après être devenu “ aveugle ” d’un œil

Le fils de Tyla Carr a été transporté à l’hôpital pour des tests, craignant d’être devenu aveugle d’un œil.

La star de Love Island, 27 ans, a accueilli Archie, avec son ex-petit ami Rossco Edmonds en décembre 2019.

La maman inquiète de deux enfants s’est rendue sur Instagram jeudi pour partager une mise à jour sur Archie, qui aura deux ans le mois prochain.

Levant le couvercle sur la visite de son fils à l’hôpital, Tyla a dit que c’était la chose la plus «effrayante et la plus bouleversante» qu’elle ait jamais vécue.

L’ancienne star de télé-réalité a posté une douce photo d’Archie dormant confortablement dans son lit avant de dire à ses fans qu’elle pensait qu’il était peut-être aveugle d’un œil.

«Mon pauvre bubba, aujourd’hui, nous avons dû subir un scanner cérébral pour son œil malade», a-t-elle expliqué.







«Nous pensons qu’il est pratiquement aveugle d’un œil car c’est un peu paresseux.

“Il a dû être endormi pour avoir une IRM, donc les résultats devraient bientôt arriver.”

Bien que l’épreuve l’ait complètement terrifiée, Tyla était étonnée de la résistance du magnifique bambin tout au long de tout cela.







Elle a poursuivi: “La chose la plus effrayante et la plus bouleversante que j’aie jamais vue.

“Je me sens pour tous les parents avec des enfants gravement malades. Des saints absolus.”

Cela a été une période difficile pour Tyla, qui a dû faire face au poids des problèmes de santé de son fils après sa séparation de son père.







Tyla et Rossco ont décidé de mettre fin à leur histoire d’amour de courte durée à peine sept mois après avoir accueilli le bébé Archie dans le monde.

Le couple a découvert qu’ils attendaient leur fils après quatre mois de fréquentation.