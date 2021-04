CANDACE Cameron Bure a révélé que son fils de 21 ans, Lev, n’épousera PAS Taylor Hutchinson, huit mois après sa proposition.

La star de Full House a partagé l’annonce de fiançailles en août, alors qu’elle se réjouissait des «manigances de plan de mariage» du jeune couple.

candacecbure / Instagram

Le fils de Candace a annulé ses fiançailles[/caption]

Candace, 45 ans, a annoncé la nouvelle dans une interview avec Magazine américain, où elle a partagé que son fils Lev avait décidé d’annuler son mariage.

«Désolé, vous n’avez pas reçu le mémo?» a-t-elle plaisanté, après que la publication lui ait demandé comment les plans de l’événement se déroulaient.

«Nous n’avons pas fait d’annonce, mais oui, il ne se marie plus», a-t-elle avoué.

Malgré l’admission choquante, Candace a affirmé que son enfant du milieu allait «bien».

levvbure / Instagram

La décision était apparemment « mutuelle »[/caption]

levvbure / Instagram

Le jeune couple s’est fiancé pendant huit mois[/caption]

«C’était une décision mutuelle, donc personne n’est bouleversé et navré», a-t-elle révélé en souriant joyeusement.

L’actrice s’est précédemment adressée au point de vente en novembre après que Lev et Taylor Hutchinson, également 21 ans, aient fait leur annonce pour la première fois: «Nous les aimons inconditionnellement. Nous voudrons faire partie de [their] vies, veulent faire partie de la vie des petits-enfants.

«Je ne veux rien faire pour faire basculer le bateau. Je veux juste être là pour soutenir. »

Elle a également ajouté qu’elle espérait être la «meilleure belle-mère de la ville» et qu’elle était ravie d’être «la grand-mère sexy».

candacecbure / Instagram

Candace parlait déjà de ses petits-enfants après l’annonce[/caption]

candacecbure / Instagram

Elle était excitée pour la « planification de mariage »[/caption]

La star de Growing Pains s’est également rendue sur Instagram pour partager son enthousiasme, écrivant en août: «Hier soir, mon fils @levvbure a proposé à sa belle petite amie Nous sommes tellement excités pour ces mignonnes !!! #Engagé! »

«Et cette maman / maman-amoureuse ne peut pas attendre les manigances de planification de mariage.»

Candace et son mari Valeri Bure partagent également Natasha, 22 ans, et Maksim, 19 ans.

Malgré l’annulation, l’auteur a été très occupée avec le lancement de sa nouvelle ligne Candace Cameron Bure QVC qui tombe ce mois-ci.

Getty

Le couple s’est marié en 1996[/caption]

«Je suis tellement fier de la ligne de vêtements Candace Cameron Bure. Nous y travaillons depuis un bon bout de temps et je suis si heureuse de pouvoir la partager avec tout le monde », a-t-elle déclaré.

«C’est vraiment basé sur ce que j’aime et mon style de vie, vous savez, je suis né et j’ai grandi à LA. Je suis une fille californienne. J’adore la côte ouest. Et donc, il a un élément vraiment décontracté, confortable et confortable. «

La star occupée a également parlé de son amour pour ses trois enfants et de leurs projets pour la fête des mères.

«Je suis un grand amateur de cartes, comme, un énorme ventouse de cartes. Donc, si mes enfants m’écrivent une carte ou même une lettre et qu’ils l’écrivent avec des mots, c’est mon cadeau préféré.

Getty

Candace a joué DJ Tanner sur Full House[/caption]

Mélissa Coulier

L’actrice a défendu sa famille contre les trolls d’Internet[/caption]

«Et mes trois enfants sont très différents. Ils savent que j’aime ça. Donc, certains sont très courts et doux et certains sont très longs. Je veux juste être avec mon mari et mes enfants.

Candace a récemment été forcée de défendre sa famille ces dernières fêtes de fin d’année lorsque les trolls d’Internet ont fait des commentaires «critiques» sur leur photo de carte de Noël.

Elle a critiqué les haineux, en disant: «J’ai posté ma photo de Noël de famille et malheureusement il y avait tellement de commentaires méchants.





«Pensez-vous que c’est drôle de critiquer les enfants de quelqu’un? Faire des blagues à leur sujet? Critiquer nos poses? La direction dans laquelle nous regardons?

«J’ai souhaité la bénédiction à tout le monde car je l’ai partagé dans l’esprit d’une bonne année, mais vous êtes nombreux à revenir avec des blagues sur notre apparence et des critiques sur ce que vous pensiez avoir été une meilleure photo.»