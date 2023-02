Le fils de la star de KGF, Yash, compare ses muscles aux bras “mous” de papa, l’acteur loue sa conviction

La star de KGF, Yash, est saluée comme le père de famille parfait par ses fans, et ses publications sur les réseaux sociaux prouvent leurs affirmations. Dans sa dernière vidéo, Yash a été capturé en train de jouer avec son petit garçon Yatharv. Les deux garçons comparaient leurs muscles. Dans la vidéo, Yatharv touchait le bras musclé de papa et a dit : “C’est doux.”

Papa Yash a été surpris, puis Yatharv a étiré son muscle et a dit: “C’est difficile.” Yash a continué à jouer avec le petit, et il a agi étonné avec son muscle. Finalement, Yash donna une tape dans le dos de Yatharv et dit : “Tu es le plus fort.” Naveen Gowda alias Yash a partagé la vidéo avec la légende : “C’est Conviction. C’est mon garçon !!”

Voici le poste





En quelques minutes de téléchargement, la vidéo a obtenu plus de 200 000 vues. Yash sera ensuite vu dans le chapitre 3 de KGF.

