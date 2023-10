Le fils de la première victime du Yorkshire Ripper a téléphoné à la famille de Sutcliffe pour lui présenter ses « condoléances » à la mort du tueur.

LE fils de la première victime du Yorkshire Ripper a révélé qu’il avait téléphoné à la famille de Peter Sutcliffe pour lui présenter ses « condoléances » à la mort du tueur.

Richard McCann a déclaré qu’il avait déjà comploté pour tuer Sutcliffe – mais qu’il lui avait ensuite pardonné après avoir écouté le militant pacifiste sud-africain Desmond Tutu.

Richard McCann, fils de la première victime du Yorkshire Ripper, dit qu’il a pardonné au tueur en série Crédit : Rex

Sutcliffe, qui a assassiné 13 femmes, est décédé le 13 novembre 2020 à l’âge de 74 ans à l’hôpital universitaire de North Durham Crédit : PA : Empics Sport

Le père marié n’avait que cinq ans en 1975 lorsque sa mère Wilma McCann, 28 ans, est devenue la première des 13 femmes tuées par Sutcliffe.

Richard a déclaré dans un podcast que lorsque le tueur en série est décédé en 2020 : « J’ai juste ressenti le besoin d’appeler le frère de Peter Sutcliffe pour lui présenter mes condoléances.

«Je dois dire que je voulais me venger. Ma sœur Sonia et moi avions prévu de tuer Sutcliffe.

« Mais cette haine m’a quitté en 2010 lorsque j’ai rencontré Tutu, qui donnait une conférence sur le pardon. »

Richard a ajouté : « Notre plan était qu’elle lui écrive – change le nom, pour qu’il ne puisse pas le repérer – et apprenne à le connaître.

« Parce qu’il recevait des visiteurs de temps en temps.

« Elle entrait et lui rendait visite, puis elle l’attaquait et le tuait. »

Mais après avoir entendu parler du pouvoir du pardon de la part de l’archevêque Tutu, qui présidait la Commission vérité et réconciliation d’Afrique du Sud, Richard a abandonné sa haine.

Il a déclaré : « Cela m’a quitté en 2010 lorsque j’ai rencontré Desmond Tutu, qui donnait une conférence, après avoir entendu ce fantastique orateur parler du pardon. »

Richard a déclaré avoir dit à Tutu : « ‘Vous venez de m’aider à pardonner à l’homme qui a assassiné ma mère.’

Il a ajouté : « Je ne suis pas devenu l’ami de Peter Sutcliffe, mais ce que j’ai appris en écoutant [Tutu’s] mots, c’est que le pardon est pour toi.

« Abandonner cette colère, ce ressentiment et ce besoin de vengeance – vouloir le tuer – n’est pas bon pour moi et pour ceux qui m’entourent.

« C’était donc quelque chose que je savais que je devais faire.

« Le drame s’appelle The Long Shadow pour une raison, car on ne lâche jamais complètement ces choses et cela revient encore parfois. »

L’histoire écoeurante de Sutcliffe est racontée dans le nouveau drame d’ITV The Long Shadow.