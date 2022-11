Le fils de la légende de la télévision Timothy Spall, Rafe, se sépare de sa femme et entame une relation amoureuse avec sa femme à l’écran, Esther Smith

L’ACTEUR Rafe Spall s’est séparé de sa femme et a noué une relation amoureuse avec sa femme à l’écran, Esther Smith.

Rafe, 39 ans, fils de la légende d’acteur Timothy, a épousé l’ex-star de Hollyoaks Elize du Toit en 2010 et le couple a trois enfants.

Mais des sources ont raconté comment le couple s’était séparé l’année dernière après s’être séparé.

Nos photos exclusives montrent Rafe, qui a joué dans l’émission télévisée The Salisbury Poisonings, marchant main dans la main avec Esther à Notting Hill, dans l’ouest de Londres.

Un spectateur a déclaré : « Ils avaient l’air très heureux et à l’aise en compagnie l’un de l’autre. Tous deux riaient et souriaient en se dirigeant vers le pub pour boire un verre.

“Ils se tenaient la main et semblaient très proches. Ils donnaient l’impression d’être un couple qui était ensemble depuis un certain temps.

Esther, 35 ans, joue la femme de Rafe dans la comédie Apple TV Trying depuis 2020.

Rafe a déclaré en juillet: «Je peux passer du temps avec Esther toute la journée. On s’entend vraiment. C’est ma personne préférée avec qui j’ai joué. »

Dans une deuxième interview, il a révélé qu’il n’avait «jamais ressenti une telle connexion avec un autre artiste…

Il a déclaré: «Les gens commentent souvent la chimie que nous avons.





“Je suis vraiment content que les gens l’apprécient, mais ils ne l’apprécieront pas autant que nous.”

Rafe, qui a également joué dans Hot Fuzz et The Big Short, a déménagé dans les Cotswolds en 2019 avec Elize, 42 ans, et des enfants âgés de 11, 9 et 6 ans.

Mais il a déménagé seul à Londres tout en apparaissant comme Atticus Finch dans une course épuisante de cinq mois pour To Kill A Mockingbird.

Plus tôt cette année, il a admis regretter de ne pas passer plus de temps avec ses enfants.

Rafe, dont le père Timothy, 65 ans, a joué dans Harry Potter et Auf Wiedersehen, Pet, a déclaré : “Malheureusement, je n’ai pas d’autres compétences à échanger contre de l’argent.

“C’est tout ce que j’ai et je dois donc partir et faire mon jeu pour les garder dans le houmous.”