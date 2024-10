Le fils de Kody Brown détaille une conversation « étrange » avec son père et dit que Robyn a un « complexe de victime » avec ses sœurs épouses

« J’ai dit à papa que s’il ne change pas et qu’il ne peut pas assumer ses responsabilités, alors je ne le reverrai plus jamais et je suis tout à fait d’accord avec ça », dit Gabriel, qui a également eu quelques mots choisis à propos de son la femme de son père, Robyn, avant que Kody ne riposte.

Kody Brown le fils Gabriel donne son point de vue sur son éloignement de son père.

Sa mise à jour intervient après des années de tensions entre Kody, sa femme Robyn et le reste de la famille Brown, y compris des désaccords sur les règles COVID de Kody et des accusations selon lesquelles Kody aurait favorisé Robyn par rapport à ses autres épouses.

À la nouvelle heure de dimanche Sœurs épousesGabriel a retrouvé sa mère Janelle et a parlé de ses problèmes persistants avec son père. Dans un confessionnal avant la scène, Janelle a expliqué que son fils avait rencontré un conseiller alors qu’il était à l’université pour résoudre ses problèmes familiaux, car elle a affirmé que Kody n’avait pas eu beaucoup de contrat avec aucun de leurs enfants ensemble depuis les retombées du COVID.

« Une fois la peur du COVID passée et que nous sommes tous retournés à notre vie normale, nous ne pouvions toujours pas nous réconcilier en tant que famille parce que Kody avait l’impression que les garçons devaient présenter des excuses à lui et à Robyn, en particulier à Robyn », a-t-elle partagé. . « Je veux dire, le mantra de Kody était : ‘Mes enfants ne m’ont pas été fidèles et la personne la plus précieuse de cette famille qui a donné son cœur et son âme n’a pas été respectée’, ou un taureau comme ça. »



Selon Gabriel, son père l’a frappé et les deux ont eu une conversation « étrange ».

« Il m’a dit, hé, tu me manques. Et puis il a dit, il n’arrêtait pas de le formuler comme si je lui devais des excuses », a déclaré Gabriel. « Et finalement, je me suis dit, hé, à moins que tu ne sois vraiment prêt à avoir une relation et à arranger les choses, alors nous n’allons plus parler. »

Il a affirmé que son père l’avait contacté à nouveau quelques jours plus tard par SMS, disant: « J’ai réfléchi à ce que tu as dit. Je te pardonne, s’il te plaît, pardonne-moi. » La réaction de Gabriel : « J’étais comme, pardonne-moi pour quoi ? »

« J’ai dit à papa que s’il ne change pas et qu’il ne peut pas assumer ses responsabilités, alors je ne le reverrai plus jamais et je suis tout à fait d’accord avec ça », a-t-il ajouté, affirmant qu’il croyait sincèrement que cela prendrait un certain temps. « acte de Dieu » pour arranger les choses entre eux.

Après que Janelle ait déclaré qu’elle pensait que ses enfants devraient « se conformer » au mode de vie de Kody et Robyn – quelque chose dans lequel ils « ne veulent pas participer » – elle a ajouté qu’elle pensait que les enfants avaient tous l’impression qu’il faisait preuve de « favoritisme compte tenu du le point de vue d’une personne bien plus que celui des autres » et voulait seulement « faire sa vie avec sa femme préférée ».



Elle a également partagé que même si sa fille Savanah avait plus de relations avec Kody qu’avec ses autres enfants, elle aurait même dit : « Il va être un peu ce père qui se présente et nous nous amusons beaucoup, puis il est parti. Je peux le rencontrer là où il est. » L’adolescente aurait également déclaré qu’elle envisageait de demander à ses frères de l’accompagner jusqu’à l’autel lorsqu’elle se marierait, et non à son père.

Janelle a ensuite évoqué le fait que Kody pense apparemment qu’ils ont tous traité sa femme Robyn comme une « saleté ».

« Je pense que Robin a définitivement un complexe de victime. Je veux dire, pour le dire franchement, et je ne lui en veux pas nécessairement », a déclaré Gabriel à sa mère, avant de dire que sa relation avec les enfants de Robyn lui manquait.

« Si elle croit réellement que nous la maltraitions, elle ou ses enfants, de quelque manière que ce soit alors qu’elle était constamment préférée par papa et que nous travaillions toujours sur notre relation avec ses enfants, si elle le croit réellement, alors il n’y a aucune chance que j’aie un problème. relation avec Robyn », a-t-il poursuivi. « Je n’ai pas beaucoup de respect pour Robyn, donc c’est difficile pour moi de rationaliser certaines de ses actions. »

Dans un confessionnal, Janelle a déclaré qu’il y avait « beaucoup de colère » envers Robyn de la part de ses enfants, car ils avaient l’impression qu’elle « attendait toujours » de « déformer » leurs mots chaque fois qu’ils disaient quelque chose. « Ils se méfient de Robyn », a-t-elle ajouté.



Dans l’ensemble, Gabriel a déclaré qu’il n’y avait « aucun espoir d’avoir une relation » avec son père ou sa femme.

« Je ne sais pas quel est son problème avec moi. Je pense que c’est parce que je l’ai littéralement fait asseoir et que j’en ai discuté avec lui », a-t-il conclu. « Il ne pouvait tout simplement pas supporter le fait que j’étais calme et posé et que je lui disais: « Hé, tu fais du mal à cette famille, à personne d’autre. Et il dit que tu n’es pas loyal, tout comme ta mère.' »

Pour sa part, Kody a déclaré que cette conversation « n’a jamais eu lieu ».

« Je suis vraiment désolé que Gabriel ressente cela. Je l’ai contacté plusieurs fois et j’ai été rejeté. Mais ce n’est pas faute d’avoir essayé de ma part », a-t-il ajouté.

