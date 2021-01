Kash Biermann est un soldat.

Dans un 31 décembre Instagram Publier, Kim Zolciak-Biermann a partagé que son fils de 8 ans allait bien après avoir subi une chirurgie reconstructive du visage. Selon le Ne soyez pas tardif star, Kash a subi une intervention chirurgicale après avoir été blessé par la morsure de son chien de la famille en 2017.

«Kash est un tel soldat le petit garçon le plus dur et le plus courageux que j’aie jamais rencontré», a écrit Kim dans le long post Instagram, qui comprenait une vidéo du combattant MMA. Conor McGregor souhaitant bonne chance à Kash.

La star de Bravo a expliqué que Kash avait subi la procédure il y a un mois et que c’était une période émotionnelle pour elle et son mari. Kroy Biermann.

«Nous avons eu quelques jours difficiles», a-t-elle écrit. «Kroy et moi avons pleuré de nombreuses fois aux côtés de Kash. Nous nous sommes assis sur le parking des chirurgiens plasticiens (un seul parent pouvait entrer et je savais que Kroy pouvait mieux gérer que moi) mais quand Kash / Kroy est sorti et s’est assis sur la banquette arrière avec Kash sur ses genoux et les larmes coulaient sur leurs deux visages, je pouvais à peine respirer. Mon cœur était brisé que nous devions même refaire tout cela. J’ai posté sur mes amis proches que nous avions vraiment besoin de prières et de nous aider ( pas de complications) de mauvais souvenirs et sentiments. «