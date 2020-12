Kim Kardashian et Kanye Westfils de Saint vient d’avoir cinq ans, et sa mère ne pouvait s’empêcher de jaillir de son garçon grandissant.

Sur Instagram, la fondatrice de SKIMS a partagé un diaporama d’elle et de son fils de leurs vacances d’hiver au domaine alpin du lac Tahoe. Elle a écrit un doux message pour accompagner les photos.

« Mon bébé Saint fête ses 5 ans aujourd’hui », a écrit la star de télé-réalité. « Une des âmes sœurs de ma vie. Chaque année, j’interviewe mes enfants et leur pose exactement les mêmes questions sur la vie. Saint- J’ai hâte de voir comment tu as grandi et comment tu réponds [sic] ces questions comme un enfant de 5 ans et vous les montrer quand vous êtes grand. «

Alors que la famille a organisé un grand anniversaire sur le thème des dinosaures pour Saint l’année dernière, Kim a partagé qu’en raison des mesures de distanciation sociale du coronavirus, la fête de Saint devait être un peu différente.

« Je sais qu’une fête au volant n’est pas idéale mais c’est notre temps et vous êtes tellement excité! » A écrit Kim. « Tu es toujours si joyeux et apporte tellement de joie dans mon âme chaque jour. Tu seras toujours mon petit garçon. Profite de ton anniversaire d’or cette année Sainty! »