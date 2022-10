Le fils de Khloe Kardashian vu sur une photo d’Halloween avec True – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : (Photo : BACKGRID)

Khloe kardashian donne enfin aux fans un APERÇU de son fils, né fin juillet 2022. Le 30 octobre, Khloe s’est rendue sur Instagram pour partager quelques photos de la célébration pré-Halloween de sa famille, y compris une adorable photo de sa fille, Vrai Thompson, 4 ans, tenant son petit frère. Bien que le visage du bébé soit détourné de la caméra, c’est la première fois que Khloe partage publiquement une image de son nouveau-né. Un deuxième cliché montre le pied du petit, qui est habillé d’une sneaker Nike.

Plus à propos Khloe kardashian

Les frères et sœurs étaient habillés pour Halloween sur les photos, avec True en Owlette et son petit frère en Tigrou. “Owlette et Tigrou alias True et Baby Brother”, Khloe a légendé la photo. Elle n’a pas encore partagé le nom de son fils, né par mère porteuse.

Cependant, plus tôt cette semaine, Khloe a parlé du nom de son bébé lors d’une interview sur Le spectacle de Kelly Clarkson. “Ma fille dit qu’il s’appelle Snowy”, a révélé Khloe. “Ce n’est pas Snowy, c’est donc l’indice. Je jure qu’elle fait des choses juste pour m’embêter. Mais il ne s’appelle pas Milou.

Lors de la première de la saison 2 de Les Kardashian, Khloe FaceTimed True après l’accouchement de la mère porteuse. Elle tenait le nouveau-né pendant l’appel et True l’a appelé “Snowy” au téléphone. À l’époque, les fans se demandaient en fait si Snowy était le nom de celui de Kylie Jenner deuxième bébé, né en février 2022. Kylie a initialement révélé que le nom de son fils était Wolf, mais a ensuite partagé qu’elle et Travis Scott avait décidé de changer de nom. Ils n’ont pas encore partagé le nouveau nom du bébé.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Kardashian Les fans étaient certains que True avait confondu son frère avec son cousin (le bébé de Kylie) lors de l’appel FaceTime avec Khloe, et se demandaient si elle mentionnait “Snowy” parce que c’était en fait le nom du bébé de Kylie. La famille n’a pas abordé cela directement, mais il semble que Snowy soit en fait le surnom que True donne à son frère !