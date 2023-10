Le fils de Khloe Kardashian, Tatum, ressemble à Rob sur une nouvelle photo avec True – Hollywood Life

Crédit d’image : Gregory Pace/BEI/Shutterstock

Khloe kardashianLe petit garçon de, Tatum Thompson, ressemble exactement au Les Kardashian le frère de la star, Rob Kardashian, sur une nouvelle photo ! L’enfant de 14 mois a souri avec sa grande sœur, True Thompson, dans la publication Instagram, que KoKo, 38 ans, a sous-titré « Mes bébés », le 9 octobre.

Dans le joli cliché, True, 5 ans, a serré son petit frère dans ses bras tandis que tous deux affichaient de grands sourires devant la caméra. De nombreux adeptes de Khloé ont reconnu à quel point Tatum et Rob, 36 ans, se ressemblent.

« C’est ROB mon Dieu », a commenté une personne. « Qui a encore transformé Robert en bébé ?! » un autre est intervenu. « Baby Rob & KoKo », a ajouté un troisième.

Ce n’est certainement pas la première fois que les fans remarquent les similitudes entre le fondateur d’Arthur George Socks et le petit garçon de Khloé, qu’elle et son ex Tristan Thompson accueilli par mère porteuse en 2022. Ils partagent également True ensemble.

Deux semaines avant le précieux moment fraternel de Tatum et True, leur mère a partagé une image séparée de lui et de sa cousine Penelope Disick sur Instagram. Kourtney Kardashian partage Penelope, 11 ans, et ses fils Reign, 8 ans et Mason, 13 ans, avec son ex Scott Disick.

« Tatum est si mignon et [looks like] Oncle Robert », a commenté un fan sur le message de Khloé du 24 septembre.

Les fans ont eu un aperçu du parcours de Khloé pour accueillir Tatum lors de la première de la saison 3 de Les Kardashian. Au cours du premier épisode, les téléspectateurs ont vu la mère de deux enfants enfin s’exprimer sur le scandale d’infidélité et de paternité de Tristan, qui a été révélé en décembre 2021. Maralee Nichols Elle l’a accueillie ainsi que le fils de Tristan, Theo, à l’époque, et le joueur de la NBA, 32 ans, a ensuite admis qu’il était le père de l’enfant.

« Je vais avoir un autre bébé et, évidemment, c’est vraiment très privé, et je ne veux tout simplement pas que cela se révèle maintenant parce que je veux protéger, je pense, mon bien-être mental ainsi que celui de la mère porteuse et tout ça », a déclaré la fondatrice de Good American en larmes lors de son confessionnal. « Mais ça fait juste beaucoup de choses à traverser en même temps. »

Khloé a continué d’expliquer pourquoi elle ne pouvait pas faire face à la naissance inévitable de son fils début 2022, citant « l’anxiété » suscitée par l’examen public. Néanmoins, la famille Kardashian-Jenner s’est ralliée à elle et Kris Jenner elle s’est même assurée d’organiser une baby shower pour mettre Khloé dans l’ambiance.

Après la naissance de Tatum en juillet 2022, Khloé a gardé secret le nom de son fils pendant plusieurs mois jusqu’à ce qu’il soit révélé plus tôt cette année lors d’un épisode de sa série de télé-réalité Hulu.

« Son nom est Tatum », a-t-elle déclaré à un producteur, ajoutant : « Nommer un humain est vraiment difficile. »